Fin de semana largo: ¿Son irrenunciables el 31 de octubre y el 1 de noviembre? ¿Qué se celebra?
Por CNN Chile
27.10.2025 / 07:43
Esta semana se conmemoran dos feriados nacionales que dan pie a un esperado descanso extendido. Revisa los detalles.
Se aproxima un nuevo fin de semana largo en Chile, y muchos trabajadores y trabajadoras ya comienzan a planificar sus días de descanso.
Este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre se conmemoran dos feriados nacionales que dan pie a un esperado descanso extendido.
Sin embargo, en muchas personas surgen las preguntas de siempre: ¿son feriados irrenunciables? ¿Qué se celebra en cada fecha? Revisa todos los detalles.
¿Son irrenunciables los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre?
- Tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre no son feriados irrenunciables, por lo que el comercio y otros servicios pueden funcionar con normalidad, de acuerdo con las disposiciones laborales de cada empresa.
- En la práctica, esto significa que supermercados, malls, tiendas y restaurantes podrán abrir durante ambas jornadas, aunque algunos establecimientos podrían modificar sus horarios por decisión interna.
- El único feriado irrenunciable que queda en el país para este 2025 es el 25 de diciembre (Navidad).
¿Qué se conmemora el 31 de octubre y 1 de noviembre?
- El 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, según lo establece la ley 20.299. Esta fecha fue instaurada oficialmente en 2008 para reconocer el aporte de estas comunidades religiosas al desarrollo espiritual, social y cultural del país.
- Por su parte, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, una tradición de origen católico que rinde homenaje a todos los santos y mártires de la Iglesia. En Chile, esta jornada es una de las más significativas del calendario religioso: miles de personas visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos y participar en ceremonias litúrgicas.
¿Qué feriados quedan para este 2025?
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)