Fin de semana largo: ¿Son irrenunciables el 31 de octubre y el 1 de noviembre? ¿Qué se celebra?

Esta semana se conmemoran dos feriados nacionales que dan pie a un esperado descanso extendido. Revisa los detalles.

Se aproxima un nuevo fin de semana largo en Chile, y muchos trabajadores y trabajadoras ya comienzan a planificar sus días de descanso.

Este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre se conmemoran dos feriados nacionales que dan pie a un esperado descanso extendido.

Sin embargo, en muchas personas surgen las preguntas de siempre: ¿son feriados irrenunciables? ¿Qué se celebra en cada fecha? Revisa todos los detalles.

¿Son irrenunciables los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre?

Tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre no son feriados irrenunciables , por lo que el comercio y otros servicios pueden funcionar con normalidad , de acuerdo con las disposiciones laborales de cada empresa.

En la práctica, esto significa que supermercados, malls, tiendas y restaurantes podrán abrir durante ambas jornadas, aunque algunos establecimientos podrían modificar sus horarios por decisión interna.

El único feriado irrenunciable que queda en el país para este 2025 es el 25 de diciembre (Navidad).

¿Qué se conmemora el 31 de octubre y 1 de noviembre?

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes , según lo establece la El 31 de octubre se conmemora el, según lo establece la ley 20.299 . Esta fecha fue instaurada oficialmente en 2008 para reconocer el aporte de estas comunidades religiosas al desarrollo espiritual, social y cultural del país.

Por su parte, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, una tradición de origen católico que rinde homenaje a todos los santos y mártires de la Iglesia. En Chile, esta jornada es una de las más significativas del calendario religioso: miles de personas visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos y participar en ceremonias litúrgicas.

¿Qué feriados quedan para este 2025?