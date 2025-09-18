Fiestas Patrias 2025: ¿Qué se celebra el 19 de septiembre?
Por CNN Chile
18.09.2025 / 14:20
Si bien todos celebran, en muchos persiste la duda sobre lo que exactamente se conmemora. Revisa los detalles.
Cada 19 de septiembre es una fecha destacada en el calendario nacional, en la que se realizan actividades oficiales y conmemorativas en distintas partes del país.
La jornada está marcada por ceremonias, actos públicos y diversas expresiones que reflejan su importancia histórica y cultural, pero ¿qué se celebra en esa fecha?
¿Qué se celebra el 19 de septiembre?
- El 19 de septiembre se conmemoran las Glorias del Ejército de Chile.
- Cada 19 de septiembre se desarrolla la tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins de Santiago, en la Región Metropolitana.
- ¿Qué es la Parada Militar? Una ceremonia de Estado en la que desfilan efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI) frente a las autoridades de gobierno y el público asistente.