Fiestas Patrias 2025: ¿Qué se celebra el 19 de septiembre?

Si bien todos celebran, en muchos persiste la duda sobre lo que exactamente se conmemora. Revisa los detalles.

Cada 19 de septiembre es una fecha destacada en el calendario nacional, en la que se realizan actividades oficiales y conmemorativas en distintas partes del país.

La jornada está marcada por ceremonias, actos públicos y diversas expresiones que reflejan su importancia histórica y cultural, pero ¿qué se celebra en esa fecha?

¿Qué se celebra el 19 de septiembre?