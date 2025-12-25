Fiestas de fin de año: Recomendaciones de salud mental para quienes pasan por momentos difíciles

La Subsecretaría de Salud Pública entregó consejos de salud mental para pasar estas festividades.

La llegada de las fiestas de fin de año pueden intensificar el estrés, la angustia o la sensación de soledad en algunas personas.

Y es que si bien estas fechas se asocian mayoritariamente a celebraciones y reuniones familiares, también puede ser un período complejo para algunos, especialmente para aquellos que conviven con problemas de salud mental.

Es por ello que la Subsecretaría de Salud Pública entregó una serie de recomendaciones de salud mental para pasar las fiestas de fin de año.

Señales de alerta sobre salud mental

La autoridad de salud enumeró un listado de señales de alerta respecto a salud mental:

Cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad o enojo excesivo

Cansancio constante o falta de energía

Aislamiento social, incluso con familiares y amistades

Uso frecuente de alcohol u otras drogas para enfrentar problemas

Expresiones de desesperanza, sentirse sin salida o sin valor

Alteraciones importantes en el sueño o en la alimentación

Conductas de riesgo sin medir consecuencias

Autolesiones (como cortes, rasguños o quemaduras)

Hablar, escribir o publicar sobre deseos de morir o suicidarse

Cómo apoyar a alguien que pasa por un momento difícil

La Subsecretaría también entregó algunas recomendaciones para apoyar a una persona que pasa por momentos difíciles durante las festividades de fin de año:

Entrega el tiempo necesario para una conversación, haciéndole notar tu interés y que puede contar contigo

Dale tiempo para hablar y no apresures la conversación, escucha sin juzgar

Evita dar soluciones inmediatas a sus problemas. A veces, solo necesitan que alguien esté presente escuchando

Ofrece apoyo para buscar ayuda profesional si es necesario

Valida sus sentimientos y reconoce sus sentimientos sin minimizar su experiencia

Si expresa ideas de muerte o de alta desesperanza, pregunta directamente si ha pensado en hacerse daño o en querer morir

Revisa cómo está más adelante, que no quede todo ahí. Un mensaje o una llamada puede marcar la diferencia

Líneas de ayuda telefónica para recibir orientación

En los siguientes números se puede encontrar apoyo: