Fiestas de fin de año: Recomendaciones de salud mental para quienes pasan por momentos difíciles
Por CNN Chile
25.12.2025 / 13:07
La Subsecretaría de Salud Pública entregó consejos de salud mental para pasar estas festividades.
La llegada de las fiestas de fin de año pueden intensificar el estrés, la angustia o la sensación de soledad en algunas personas.
Y es que si bien estas fechas se asocian mayoritariamente a celebraciones y reuniones familiares, también puede ser un período complejo para algunos, especialmente para aquellos que conviven con problemas de salud mental.
Es por ello que la Subsecretaría de Salud Pública entregó una serie de recomendaciones de salud mental para pasar las fiestas de fin de año.
Señales de alerta sobre salud mental
La autoridad de salud enumeró un listado de señales de alerta respecto a salud mental:
- Cambios bruscos en el estado de ánimo, irritabilidad o enojo excesivo
- Cansancio constante o falta de energía
- Aislamiento social, incluso con familiares y amistades
- Uso frecuente de alcohol u otras drogas para enfrentar problemas
- Expresiones de desesperanza, sentirse sin salida o sin valor
- Alteraciones importantes en el sueño o en la alimentación
- Conductas de riesgo sin medir consecuencias
- Autolesiones (como cortes, rasguños o quemaduras)
- Hablar, escribir o publicar sobre deseos de morir o suicidarse
Cómo apoyar a alguien que pasa por un momento difícil
La Subsecretaría también entregó algunas recomendaciones para apoyar a una persona que pasa por momentos difíciles durante las festividades de fin de año:
- Entrega el tiempo necesario para una conversación, haciéndole notar tu interés y que puede contar contigo
- Dale tiempo para hablar y no apresures la conversación, escucha sin juzgar
- Evita dar soluciones inmediatas a sus problemas. A veces, solo necesitan que alguien esté presente escuchando
- Ofrece apoyo para buscar ayuda profesional si es necesario
- Valida sus sentimientos y reconoce sus sentimientos sin minimizar su experiencia
- Si expresa ideas de muerte o de alta desesperanza, pregunta directamente si ha pensado en hacerse daño o en querer morir
- Revisa cómo está más adelante, que no quede todo ahí. Un mensaje o una llamada puede marcar la diferencia
Líneas de ayuda telefónica para recibir orientación
En los siguientes números se puede encontrar apoyo:
- Línea de Prevención del Suicidio: *4141
- Salud Responde: 600 360 7777 (opción 2)
- Chat Hablemos de Todo: hablemosdetodo.injuv.cl
- Fono Drogas y Alcohol: 1412
- Orientación ante violencia contra mujeres: 1455
- Fono Mayor: 800 400 035
- Fono infancia: 800 200 818