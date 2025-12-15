Ferias navideñas 2025: Guía hasta el 24 de diciembre en Providencia, Santiago, Ñuñoa y La Florida

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
Desde el 15 al 24 de diciembre, distintas comunas ofrecerán ferias navideñas con emprendimientos locales, artesanía y gastronomía. A ello se suma el aniversario del Mercado París–Londres, que este fin de semana llenará el centro de Santiago de música en vivo y múltiples opciones para encontrar el regalo perfecto.
¿Aún buscas regalos para Navidad? ¿Dónde conseguir un obsequio original? Si todavía estás en la búsqueda de un regalo para el amigo secreto, la familia o las amistades, existen diversas alternativas en el comercio local: plantas, artesanía, repostería, ropa y muchas más novedades.
Un panorama ideal para disfrutar este fin de semana y, al mismo tiempo, apoyar al emprendimiento nacional es el aniversario del Mercado París–Londres, que cumple un año desde su primera edición.
En el lugar se puede disfrutar de música en vivo y gastronomía, además de una variada oferta navideña que incluye vinilos, arte, moda y cerámica.
Regala Local
Fecha: 20 al 22 de diciembre
Hora: 16:00 a 22:00 horas
Lugar: Plaza Río de Janeiro
Programa Mujeres Jefas de Hogar
Fecha: 17 al 19 de diciembre
Hora: 10:00 a 17:00 horas
Lugar: Los Jesuitas 881
Feria Navideña de Ilustración, Arte y Diseño
Fecha: 20 y 21 de diciembre
Hora: 11:30 a 20:30 horas
Lugar: Parque Balmaceda
Feria Diseño & Oficios
Fecha: 20 y 21 de diciembre
Hora: 11:00 a 20:00 horas
Lugar: Plaza Pedro de Valdivia
Bazar Navideño Pymes and The City
Fecha: 18 al 21 de diciembre
Lugar: Barrio Italia, Condell 1328
Fecha: 20 y 21 de diciembre
Hora: 12:00 a 20:00 horas
Lugar: Barrio París–Londres, Santiago
Fecha: 15 al 24 de diciembre
Horario: Desde las 16:00 horas.
Lugar: Compañía con Brasil
Revisa las diversas ferias en la comuna de La Florida, deslizando la fecha en la publicación de la cuenta de Instagram de la Corporación de Fomento.
En general, el horario estará habilitado entre las 17:00 y las 21:00 horas, y las ferias se desplegarán en diversas calles hasta el 24 de diciembre.
Fecha: 15 al 24 de diciembre
Horario: 15:00 a 22:00 horas
Lugar: Parque Bustamante, Metro Irarrázaval (salida Línea 3)
