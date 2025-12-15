Ferias navideñas 2025: Guía hasta el 24 de diciembre en Providencia, Santiago, Ñuñoa y La Florida

Desde el 15 al 24 de diciembre, distintas comunas ofrecerán ferias navideñas con emprendimientos locales, artesanía y gastronomía. A ello se suma el aniversario del Mercado París–Londres, que este fin de semana llenará el centro de Santiago de música en vivo y múltiples opciones para encontrar el regalo perfecto.

¿Aún buscas regalos para Navidad? ¿Dónde conseguir un obsequio original? Si todavía estás en la búsqueda de un regalo para el amigo secreto, la familia o las amistades, existen diversas alternativas en el comercio local: plantas, artesanía, repostería, ropa y muchas más novedades.

Un panorama ideal para disfrutar este fin de semana y, al mismo tiempo, apoyar al emprendimiento nacional es el aniversario del Mercado París–Londres, que cumple un año desde su primera edición.

En el lugar se puede disfrutar de música en vivo y gastronomía, además de una variada oferta navideña que incluye vinilos, arte, moda y cerámica.

Providencia

Regala Local

Fecha: 20 al 22 de diciembre

Hora: 16:00 a 22:00 horas

Lugar: Plaza Río de Janeiro

Programa Mujeres Jefas de Hogar

Fecha: 17 al 19 de diciembre

Hora: 10:00 a 17:00 horas

Lugar: Los Jesuitas 881

Feria Navideña de Ilustración, Arte y Diseño

Fecha: 20 y 21 de diciembre

Hora: 11:30 a 20:30 horas

Lugar: Parque Balmaceda

Feria Diseño & Oficios

Fecha: 20 y 21 de diciembre

Hora: 11:00 a 20:00 horas

Lugar: Plaza Pedro de Valdivia

Bazar Navideño Pymes and The City

Fecha: 18 al 21 de diciembre

Lugar: Barrio Italia, Condell 1328

Mercado París–Londres en Santiago

Fecha: 20 y 21 de diciembre

Hora: 12:00 a 20:00 horas

Lugar: Barrio París–Londres, Santiago

Merry Loicas en Plaza Brasil

Fecha: 15 al 24 de diciembre

Horario: Desde las 16:00 horas.

Lugar: Compañía con Brasil

Ferias Navideñas en La Florida

Revisa las diversas ferias en la comuna de La Florida, deslizando la fecha en la publicación de la cuenta de Instagram de la Corporación de Fomento.

En general, el horario estará habilitado entre las 17:00 y las 21:00 horas, y las ferias se desplegarán en diversas calles hasta el 24 de diciembre.

Feria de Artes, Oficio y Emprendedores de Villa Frei

Fecha: 15 al 24 de diciembre

Horario: 15:00 a 22:00 horas

Lugar: Parque Bustamante, Metro Irarrázaval (salida Línea 3)