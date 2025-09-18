Feriado irrenunciable de Fiestas Patrias: ¿Cuáles son las multas por no respetarlo?

La mayoría de los comercios deben permanecer cerrados debido a la ley. Revisa las multas por incumplir y los locales que pueden abrir.

Durante el 18 y 19 de septiembre, ambos feriados irrenunciables, la mayoría de los comercios deben permanecer cerrados según la Ley 19.973.

Esto afecta a supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia que solo venden productos envasados. Aquellos comercios que no respeten esta medida podrían enfrentarse a multas importantes.

Las multas para los locales que no respeten el feriado irrenunciable

En caso de incumplimientos, es decir, locales que abran cuando deberían estar cerrados, las multas van desde los $346.325 para micro y pequeñas empresas, hasta $1.385.300 para grandes empresas, por cada trabajador afectado.

Junto a la sanción económica, los empleadores sorprendidos en infracción deberán poner término inmediato al turno y cerrar el local.

¿Qué locales pueden atender el 18 y 19 de septiembre?