Servicios beneficios estatales

Ex Bono Marzo 2026: Revisa el monto, quiénes lo recibirán y en qué fecha se paga

Por CNN Chile

04.02.2026 / 07:45

{alt}

Este beneficio estatal es no postulable y se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía. Revisa los detalles.

Dentro de poco, las personas que cumplan los requisitos podrán comenzar a cobrar el Aporte Familiar Permanente 2026.

El también conocido como ex Bono Marzo es un aporte económico no postulable que se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía.

Ex Bono Marzo: ¿Cuánto dinero se entregará este 2026?

  • El dinero entregado este 2026 asciende a los $66.834.

¿Quiénes reciben el ex Bono Marzo?

  • Se paga una vez al año a familias que hayan sido beneficiarias al 31 de diciembre de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

¿Cuándo se pagará el ex Bono Marzo?

  • Grupo 1: Se pagará desde el 16 de febrero a las familias que reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 14 y el 28 de febrero.
  • Grupo 2: El 2 de marzo se empezará a pagar a quienes reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo. También se pagará durante todo marzo a los pensionados del IPS con cargas familiares.
  • Grupo 3: Recibirá el pago desde el 16 de marzo. En este grupo se encuentran quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cómo saber si recibo el ex Bono Marzo 2026?

  • Para saber si tu familia es beneficiaria del ex Bono Marzo 2026, se puede consultar en la página del Aporte Familiar Permanente y en ChileAtiende.
  • Se podrá revisar a partir del 16 de febrero para el Grupo 1, del 2 de marzo para el Grupo 2 y del 16 de marzo para el Grupo 3, con el RUT y la fecha de nacimiento.

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

País "El ambientalismo extremo tampoco sirve": Rojo Edwards respalda dichos de José Antonio Kast sobre "ismos" en permisología
Esquiador chileno Henrik Von Appen sufre accidente y queda fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno: “El daño es demasiado grande”
Cochilco eleva la proyección de precio del cobre: ¿Qué se espera para el metal rojo?
Djo en Chile: Hoy inicia la venta de entradas extra tras traslado del side show al Teatro Caupolicán
Senda abre proceso de inscripción para integrar los Consejos de la Sociedad Civil: ¿Quiénes pueden postular y cómo hacerlo?
GTA 6 se mantiene para el 19 de noviembre: CEO de Take Two confirma la fecha y arranque del marketing