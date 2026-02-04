Ex Bono Marzo 2026: Revisa el monto, quiénes lo recibirán y en qué fecha se paga

Este beneficio estatal es no postulable y se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía. Revisa los detalles.

Dentro de poco, las personas que cumplan los requisitos podrán comenzar a cobrar el Aporte Familiar Permanente 2026.

El también conocido como ex Bono Marzo es un aporte económico no postulable que se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía.

Ex Bono Marzo: ¿Cuánto dinero se entregará este 2026?

El dinero entregado este 2026 asciende a los $66.834.

¿Quiénes reciben el ex Bono Marzo?

Se paga una vez al año a familias que hayan sido beneficiarias al 31 de diciembre de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

¿Cuándo se pagará el ex Bono Marzo?

Grupo 1: Se pagará desde el 16 de febrero a las familias que reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 14 y el 28 de febrero.

Grupo 2: El 2 de marzo se empezará a pagar a quienes reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo. También se pagará durante todo marzo a los pensionados del IPS con cargas familiares.

Grupo 3: Recibirá el pago desde el 16 de marzo. En este grupo se encuentran quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cómo saber si recibo el ex Bono Marzo 2026?