Este viernes es la Noche de Museos 2025: ¿Cómo participar y qué espacios culturales estarán abiertos?

Dentro de pocas horas, este viernes 24 de octubre, se realizará la esperada segunda versión de la Noche de Museos.

Esta es una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que “invita a vivir una noche en la que todo Chile se ilumina con cultura“.

La jornada permite que museos y salas de exposición museográficas abran sus puertas en horario extendido, de tal forma que las familias puedan disfrutar de estos espacios durante la noche.

La Noche de Museos está inspirada en Museos de Medianoche, actividad que nació en 2002 en el barrio Lastarria de Santiago y cuya última versión se realizó el año 2018, con una cartelera de actividades.

¿Cómo participar en la Noche de Museos 2025?

Más de 250 museos y salas de exposición abrirán sus puertas en horario extendido, desde las 16:00 horas, para que las familias disfruten de manera gratuita.

¿Qué espacios culturales estarán abiertos?