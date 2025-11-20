Este domingo es el Paris Parade 2025: Revisa horarios, recorrido, desvíos de tránsito y dónde ver la transmisión en vivo

Este año el show reunirá a más de 1.000 artistas, 13 globos gigantes, comparsas internacionales y un recorrido de 3 kilómetros. Revisa todos los detalles del Paris Parade 2025.

Quedan solo pocas horas para que se desarrolle la edición 2025 del Paris Parade, el que es catalogado como el desfile navideño más grande de Sudamérica.

El evento reúne a más de 1.000 artistas, 13 globos gigantes, comparsas internacionales y un recorrido de 3 kilómetros que transformará la ciudad en un gran escenario.

El esperado desfile comenzará este domingo a las 12:00 horas, yendo desde Avenida Providencia (estación Salvador del Metro) hasta el Palacio de La Moneda, en plena Alameda.

¿Cuál es el recorrido del Paris Parade 2025?

El desfile recorrerá tres kilómetros desde Av. Providencia, a la altura del Av Salvador, y se desplegará a lo largo de la Alameda, pasando por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, hasta finalizar a la altura de La Moneda.

Desvíos de tránsito por el Paris Parade 2025

Entre la medianoche del sábado 22 de noviembre y las 16:00 horas del domingo 23 , el eje Alameda–Providencia estará parcialmente suspendido entre avenida España y avenida Manuel Montt.

El sábado a las 20:00 horas se cerrará el tránsito en Avenida Providencia al poniente entre Huelén y Puente del Arzobispo, mientras que durante la madrugada del domingo se ampliará el corte entre Manuel Montt y Salvador.

A partir de las 09:00 horas del domingo , el cierre será total entre Manuel Montt y avenida España en ambos sentidos.

Las alternativas recomendadas para el tránsito serán Blanco Encalada y avenida Matta por el sur, y Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda por el norte.

La reapertura completa está prevista para las 15:30 horas del domingo, con excepción de calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido a labores de desmontaje.

Respecto de la red de Metro, la Línea 1 “va a tener un 40% más de oferta en relación a un domingo normal, mientras que la Línea 3, 5 y 6, más de un 30% de oferta en relación a un domingo normal”, señaló Rodrigo Valladares, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones RM.

Mayor seguridad

Para el cuidado de las familias, Carabineros dispondrá de más de 400 funcionarios en distintos puntos del recorrido , además de seis stands donde se entregarán pulseras de color verde fluorescente para identificar a niños y niñas.

La organización también habilitará ocho Puntos de Servicio A, que ofrecerán información, baños, hidratación, primeros auxilios, protección solar y puntos limpios; y seis Puntos de Servicio B, que incluirán baños, basureros, puntos de reciclaje, ambulancia y acreditación infantil.

EFE Central ofrecerá servicio extra desde San Fernando

EFE Central anunció un refuerzo en la operación ferroviaria, incluyendo un servicio especial desde San Fernando para facilitar el traslado de quienes deseen vivir la experiencia del desfile.

“Ofreceremos un servicio especial el domingo 23 de noviembre, con salidas desde Estación Alameda hacia San Fernando a las 7:25 y 14:30 horas; además, contamos con trayectos en el servicio Chillán, que conecta las regiones de Ñuble, Maule, O’Higgins y Región Metropolitana. Esta iniciativa busca facilitar el viaje de cientos de personas desde regiones hacia la capital para vivir el Paris Parade, el desfile navideño más grande de Sudamérica”, detalló María Constanza Villalobos, Gerente General de EFE Central.

Recomendaciones para el cuidado de los niños y niñas