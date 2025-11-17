¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial 2025?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Como ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, deberá realizarse un balotaje. Revisa los detalles.
Este domingo, en las elecciones presidenciales, votaron 13,3 de los más de 15,7 millones de personas que estaban llamadas a las urnas.
En los comicios, Jeannette Jara ganó con un 26,8% de los votos, seguida de cerca por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,9%).
Sin embargo, ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, por lo que deberá realizarse una segunda vuelta.
La jornada para definir al presidente o presidenta de la República para el periodo 2026-2030 será el próximo domingo 14 de diciembre.
