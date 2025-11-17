¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial 2025?

Como ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, deberá realizarse un balotaje. Revisa los detalles.

Este domingo, en las elecciones presidenciales, votaron 13,3 de los más de 15,7 millones de personas que estaban llamadas a las urnas.

En los comicios, Jeannette Jara ganó con un 26,8% de los votos, seguida de cerca por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,9%).

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, por lo que deberá realizarse una segunda vuelta.

La jornada para definir al presidente o presidenta de la República para el periodo 2026-2030 será el próximo domingo 14 de diciembre.

¿La segunda vuelta 2025 tiene voto obligatorio?

Sí. En esta segunda vuelta presidencial el voto es obligatorio , con las excepciones que establece la ley.

Las chilenas y chilenos mayores de edad que no tengan condenas con pena aflictiva deben acudir a votar. Si no lo hacen, se arriesgan a una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM .

En el caso de las personas extranjeras habilitadas y de los chilenos y chilenas que viven en el extranjero, no se aplica esta sanción.

Excepciones para votar