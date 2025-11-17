Servicios Elecciones 2025

¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta presidencial 2025?

Por CNN Chile

17.11.2025 / 15:48

Como ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, deberá realizarse un balotaje. Revisa los detalles.

Este domingo, en las elecciones presidenciales, votaron 13,3 de los más de 15,7 millones de personas que estaban llamadas a las urnas.

En los comicios, Jeannette Jara ganó con un 26,8% de los votos, seguida de cerca por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (23,9%).

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos consiguió el 50% más uno de los votos, por lo que deberá realizarse una segunda vuelta.

La jornada para definir al presidente o presidenta de la República para el periodo 2026-2030 será el próximo domingo 14 de diciembre.

¿La segunda vuelta 2025 tiene voto obligatorio?

  • Sí. En esta segunda vuelta presidencial el voto es obligatorio, con las excepciones que establece la ley.
  • Las chilenas y chilenos mayores de edad que no tengan condenas con pena aflictiva deben acudir a votar. Si no lo hacen, se arriesgan a una multa que va entre 0,5 y 1,5 UTM.
  • En el caso de las personas extranjeras habilitadas y de los chilenos y chilenas que viven en el extranjero, no se aplica esta sanción.

Excepciones para votar

  • Encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del local de votación correspondiente.
  • Estar fuera del país el 14 de diciembre.
  • ​Tener certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.
  • Desempeñar funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.
  • Contar con calificación o certificación de discapacidad.
  • Estar afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

