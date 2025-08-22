Emiten alerta de seguridad por posible falla en más de 7 mil autos Hyundai: ¿Cuáles son los modelos afectados?

Por CNN Chile 22.08.2025 / 12:44

Se trata de 11 modelos de vehículos Hyundai, los que fueron comercializados en Chile del 2009 a 2014. Revisa los detalles.