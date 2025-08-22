Emiten alerta de seguridad por posible falla en más de 7 mil autos Hyundai: ¿Cuáles son los modelos afectados?
Por CNN Chile
22.08.2025 / 12:44
Se trata de 11 modelos de vehículos Hyundai, los que fueron comercializados en Chile del 2009 a 2014. Revisa los detalles.
Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por problemas presentados en vehículos de la marca Hyundai.
¿Qué problema tienen los autos?
- La alerta es debido a un posible cortocircuito en el módulo multiflusibles (sistema HECU), lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.
- Se trata de 11 modelos de vehículos Hyundai, los que fueron comercializados en Chile del 2009 a 2014. En total, las unidades afectadas son 7.338.
¿Cuáles son los modelos afectados?
- Accent (RB)
- Azera (HG)
- Equus (VI)
- Genesis Coupe (BK)
- Grand Santa Fe (NC)
- H1 (TQ)
- i40 (VF)
- Santa Fe (DM)
- Tucson (LM)
- Veloster FS
- Veracruz (EN)
¿Qué se debe hacer?
- Las personas que tengan un vehículo Hyundai deben comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN´s adjunto o en www.hyundai.cl
- De ser el caso, debe llamar a la empresa o acudir al proveedor más cercano para acordar la inspección y reparación del vehículo: 600 570 0007 (teléfono), servicioalcliente@gildemeister.cl (correo), www.hyundai.cl (sitio web) o www.hyundai.cl/concesionarios/ (red de concesionarios)