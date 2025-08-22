Servicios sernac

Emiten alerta de seguridad por posible falla en más de 7 mil autos Hyundai: ¿Cuáles son los modelos afectados?

Por CNN Chile

22.08.2025 / 12:44

Se trata de 11 modelos de vehículos Hyundai, los que fueron comercializados en Chile del 2009 a 2014. Revisa los detalles.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por problemas presentados en vehículos de la marca Hyundai.

¿Qué problema tienen los autos?

  • La alerta es debido a un posible cortocircuito en el módulo multiflusibles (sistema HECU), lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.
  • Se trata de 11 modelos de vehículos Hyundai, los que fueron comercializados en Chile del 2009 a 2014. En total, las unidades afectadas son 7.338.

¿Cuáles son los modelos afectados?

  • Accent (RB)
  • Azera (HG)
  • Equus (VI)
  • Genesis Coupe (BK)
  • Grand Santa Fe (NC)
  • H1 (TQ)
  • i40 (VF)
  • Santa Fe (DM)
  • Tucson (LM)
  • Veloster FS
  • Veracruz (EN)

¿Qué se debe hacer?

  • Las personas que tengan un vehículo Hyundai deben comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través del listado de N° de Chasis o VIN´s adjunto o en www.hyundai.cl
  • De ser el caso, debe llamar a la empresa o acudir al proveedor más cercano para acordar la inspección y reparación del vehículo: 600 570 0007 (teléfono), servicioalcliente@gildemeister.cl (correo), www.hyundai.cl (sitio web) o www.hyundai.cl/concesionarios/ (red de concesionarios)

