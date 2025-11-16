Elecciones 2025: REVISA ACÁ tu mesa y local de votación
Por CNN Chile
16.11.2025 / 07:49
Según el Servel, un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones.
Este domingo, los ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes.
En estas elecciones, se deberá elegir el cargo de presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en siete regiones y diputados.
De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.
Pese a ser el día de elecciones, muchas personas aún desconocen qué mesa y local de votación les corresponde. Revisa aquí tus datos electorales.
REVISA ACÁ tu mesa y local de votación (haz click en la imagen)