Elecciones 2025: REVISA ACÁ tu mesa y local de votación

Por CNN Chile

16.11.2025 / 07:49

Según el Servel, un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones.

Este domingo, los ciudadanos y ciudadanas deberán concurrir a las urnas para elegir a sus nuevos representantes.

En estas elecciones, se deberá elegir el cargo de presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en siete regiones y diputados.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.

Pese a ser el día de elecciones, muchas personas aún desconocen qué mesa y local de votación les corresponde. Revisa aquí tus datos electorales.

REVISA ACÁ tu mesa y local de votación (haz click en la imagen)

