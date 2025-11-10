Servicios Elecciones 2025

Elecciones 2025: Metro y servicios urbanos de EFE serán gratis este domingo 16 de noviembre

Por CNN Chile

10.11.2025 / 13:02

El transporte público tendrá horarios especiales para la jornada de votación.

Las autoridades anunciaron que Metro de Santiago y los servicios urbanos de EFE serán gratis durante las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Ese día, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de Chile y a una porción del Congreso (no todas las regiones votarán por senadores).

En total, 2.695 servicios en zonas rurales y aisladas a lo largo del país tendrán costo cero durante esa jornada.

Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el transporte?

Para el domingo 16 de noviembre, Metro de Santiago adelantará su horario de apertura para las 7:00 horas (generalmente abre a las 7:30).

Además, habrá un aumento en la frecuencia en 30%, en comparación a un domingo habitual.

En el caso de Red Movilidad, “aumentará su oferta en un 80% en horario punta, entre las 9:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal”.

En la Región de Valparaíso, EFE adelantará a las 7:00 el inicio del servicio del tren Limache-Puerto. Tendrá también un refuerzo de trenes dobles e intervalos de 12 minutos.

EFE Central y EFE Sur operarán como un domingo normal, adelantando sus horarios de apertura.

En otras regiones, se habilitarán 1.696 servicios especiales -terrestres, marítimos y lacustres- en zonas aisladas y rurales.

