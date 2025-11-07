Servicios Elecciones 2025

Elecciones 2025: ¿Es feriado el domingo 16 de noviembre?

Por CNN Chile

07.11.2025 / 12:15

Queda poco más de una semana para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones 2025, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de Chile y a miembros del Congreso Nacional.

La normativa establece que dicho día es de carácter obligatorio.

Debido a ello, ese día no abrirán los comercios administrados bajo una misma razón social.

En concreto, supermercados, centros comerciales y strip center que estén administrados por una misma razón social no podrán abrir el 16 de noviembre.

Cabe destacar que el voto será obligatorio, por lo que no acudir a las urnas implicará una multa.

Una eventual segunda vuelta se llevaría a cabo el domingo 14 de diciembre, jornada que también será considerada como un feriado obligatorio e irrenunciable.

