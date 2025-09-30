Elecciones 2025: ¿Cómo saber si soy vocal de mesa?

Queda poco para las elecciones y uno de los pasos clave es la designación de los vocales de mesa. ¿Cómo saber si fui elegido?

A pocas semanas de que se realicen las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, muchos chilenos comienzan a preguntarse si deberán cumplir con uno de los deberes ciudadanos más importantes del proceso: ser vocal de mesa.

Esta labor, clave para que la jornada electoral del 16 de noviembre se realice con normalidad, recae en personas designadas por el Servel para recibir votos, contar sufragios y asegurar que todo se realice conforme a la ley. ¿Cómo sé si fui seleccionado?

¿Cómo saber si fui nombrado vocal de mesa en las elecciones 2025?

Según informó el Servicio Electoral (Servel), el Secretario de la Junta Electoral publicará la nómina completa de vocales designados el próximo sábado 25 de octubre .

En el mismo plazo, las personas podrán conocer si fueron designados ingresando en consulta de datos electorales o llamando al 600 6000 166 y desde el extranjero al +56 229153265.

¿Cuándo se conocen los vocales designados reemplazantes?

Los vocales designados reemplazantes serán publicados el próximo sábado 1 de noviembre.

¿Cuál es la multa por no asistir si fui designado vocal de mesa?