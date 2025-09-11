Elecciones 2025: ¿Cómo postular para ser personal de enlace del Servel?

Los seleccionados deben completar una ficha de inscripción y luego realizar un curso de capacitación.

El Servicio Electoral (Servel) habilitó las postulaciones para personal de enlace (PESE) de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

Las postulaciones están disponibles desde el 21 de agosto y los interesados en desempeñarse como personal de enlace deberán, en primer lugar, completar sus datos en la ficha de inscripción, la cual está disponible aquí. (Se debe ingresar con ClaveÚnica).

Posteriormente, deberán realizar un curso de capacitación para las elecciones 2025 -independiente si se capacitaron anteriormente-, el cual incorpora contenidos actualizados y disposición que garantizan el correcto desempeño de sus funciones durante la jornada electoral.

Dicho curso se desarrolla en forma autónoma, asincrónica, interactiva y secuencial, “lo que permite avanzar a cada participante según su propio ritmo”. Tiene una duración total de 10 horas, que deberán completarse en aproximadamente dos semanas.

Aquellas personas que obtengan al menos 75% de aprobación en la evaluación final, recibirán el certificado oficial de “Capacitación y Certificación de Personal de Enlace del Servicio Electoral”.

Quienes sean elegidos para participar como personal de enlace recibirán un pago de 4 UF, es decir, poco más de $157.000.

Desde el Servel señalaron que el PESE y los ayudantes “tienen la misión de garantizar que el acto electoral se desarrolle de manera ordenada, eficiente, transparente y ágil, coordinando tareas y brindando apoyo a los distintos actores presentes en el local de votación”.