Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el transporte público el domingo 16 de noviembre?

Las autoridades dispusieron un plan especial durante la jornada, para facilitar la asistencia a los distintos locales de votación en el país.

Quedan poco menos de dos semanas para las elecciones 2025.

El próximo domingo 16 de noviembre, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de Chile y a una porción del Congreso (no todas las regiones votarán por senadores).

En ese contexto, el Ministerio de Transportes implementará un plan especial de transportes para dicho día, con el objetivo de facilitar la llegada a los locales de votación en todo el país.

Por ejemplo, Metro, EFE y Red movilidad tendrán horarios especiales.

Durante la jornada, además, habrá turnos especiales en las 11 Unidades Operativas de Control de Tránsito entre las 7:00 y 18:00 horas, con el fin de “gestionar semáforos y dar fluidez al tránsito en tiempo real, sobre todo en los alrededores de los locales de votación”.

Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el transporte?

Para el domingo 16 de noviembre, Metro de Santiago adelantará su horario de apertura para las 7:00 horas (generalmente abre a las 7:30).

Además, habrá un aumento en la frecuencia en 30%, en comparación a un domingo habitual.

En el caso de Red Movilidad, “aumentará su oferta en un 80% en horario punta, entre las 9:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal”.

En la Región de Valparaíso, EFE adelantará a las 7:00 el inicio del servicio del tren Limache-Puerto. Tendrá también un refuerzo de trenes dobles e intervalos de 12 minutos.

EFE Central y EFE Sur operarán como un domingo normal, adelantando sus horarios de apertura.

En otras regiones, se habilitarán 1.696 servicios especiales -terrestres, marítimos y lacustres- en zonas aisladas y rurales.