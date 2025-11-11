Elecciones 2025: ¿Cómo funcionará el voto asistido?

La votación de este domingo 16 de noviembre es obligatoria, por lo que toda la ciudadanía deberá concurrir a las urnas.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Ese día, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta de Chile, a diputados y también a senadores, aunque estos últimos se votarán solamente en 7 regiones.

Cabe recalcar que será obligatorio votar en estos comicios, por lo que no sufragar implicará una multa económica.

Lo mismo ocurre para los vocales de mesa, que deberán cumplir con esta función en forma obligatoria.

Voto asistido para las elecciones 2025

Al igual que en procesos eleccionarios anteriores, el Servicio Electoral (Servel) informó que si una persona está en situación de discapacidad, existen tren opciones para sufragar.

Votar asistido/a por una persona de confianza, que debe ser mayor de 18 años.

Recibir la colaboración del presidente/a de la mesa, quien puede ayudar a doblar y cerrar el voto fuera de la cámara secreta.

Votar en forma autónoma fuera de la cámara secreta. Los vocales resguardarán el secreto del voto.

Asimismo, los electores con discapacidad visual podrán usar una plantilla que tendrá las ranuras correspondientes a las alternativas de las cédulas electorales.

También habrá plantillas con sistema braille, las que estarán disponibles en cada local de votación.

Los vocales podrán solicitarlas al delegado del local para entregarlas a los votantes que las requieran.