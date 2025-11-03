Elecciones 2025: ¿Cómo excusarme si estoy lejos de mi lugar de votación?

En las próximas elecciones del 16 de noviembre se elegirá el cargo de Presidente de la República. Además, habrá papeletas para votar por senadores y diputados.

Hay distintas situaciones contempladas para quienes estén habilitados para sufragar, pero no puedan hacerlo el día de las elecciones.

Una de las excepciones más comunes para este 16 de noviembre aplica a las personas que estén a más de 200 kilómetros de su local de votación.

¿Cómo excusarse de votar por distancia?

Si no puedes votar por estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación, deberás dejar constancia de tu ubicación en Carabineros el mismo día de las elecciones , tras lo cual te darán un comprobante.

Las constancias ante Carabineros el día 16 de noviembre, el procedimiento y la forma de realizarlas serán informados de forma oportuna por la misma institución.

Tras la elección, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local, momento en el que tendrás que probar que estabas a más de 200 kilómetros a través de la constancia obtenida en Carabineros.

¿Qué otras excepciones hay consideradas para ciudadanos que n o puedan votar?

Existen otras consideraciones para excusarse, las que no requieren de la constancia en Carabineros. Sin embargo, es importante guardar todos los antecedentes que puedan comprobar tu situación.