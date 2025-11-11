Elecciones 2025: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre?

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
El proceso electoral contará con un horario definido para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Revisa los detalles.
Con las elecciones presidenciales y parlamentarias cada vez más cerca, los votantes se preparan para acudir a las urnas y cumplir con su deber cívico.
A pocos días de la jornada electoral, una de las principales dudas entre las personas es a qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre.
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.