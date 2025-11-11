Servicios Elecciones 2025

Elecciones 2025: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre?

Por CNN Chile

11.11.2025 / 11:10

El proceso electoral contará con un horario definido para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Revisa los detalles.

Con las elecciones presidenciales y parlamentarias cada vez más cerca, los votantes se preparan para acudir a las urnas y cumplir con su deber cívico.

A pocos días de la jornada electoral, una de las principales dudas entre las personas es a qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre.

¿A qué puedo votar este domingo?

  • De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Qué debo llevar para ir a votar este domingo?

  • Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones.
  • También  de debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar tu voto en la papeleta. En caso de no tener lápiz pasta azul, las mesas tendrán disponibles.

