Elecciones 2025: ¿A qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre?

El proceso electoral contará con un horario definido para que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Revisa los detalles.

Con las elecciones presidenciales y parlamentarias cada vez más cerca, los votantes se preparan para acudir a las urnas y cumplir con su deber cívico.

A pocos días de la jornada electoral, una de las principales dudas entre las personas es a qué hora se puede ir a votar este domingo 16 de noviembre.

¿A qué puedo votar este domingo?

De acuerdo con la información oficial publicada en el sitio Chile Vota Informado, las mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, aunque siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local.

¿Qué debo llevar para ir a votar este domingo?