Día Nacional de las Áreas Protegidas: Habrá ingreso gratuito a parques nacionales

En 14 regiones del país habrá acceso gratuito este fin de semana.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció que habrá ingreso gratuito a parques nacionales en el marco del Día Nacional de las Áreas Protegidas.

Serán en total 15 unidades, entre parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que tendrán acceso totalmente gratis este sábado 8 de noviembre.

Para asegurar el acceso, las personas deben adquirir sus entradas. Para ello, se debe colocar el código AP2025 al momento de revisar los tickets en el sitio web pasesparques.cl

Cabe recalcar que cada unidad tienen aforos por día.

Revisa a continuación las unidades gratuitas: