Día Nacional de las Áreas Protegidas: Habrá ingreso gratuito a parques nacionales
Por CNN Chile
07.11.2025 / 13:42
En 14 regiones del país habrá acceso gratuito este fin de semana.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció que habrá ingreso gratuito a parques nacionales en el marco del Día Nacional de las Áreas Protegidas.
Serán en total 15 unidades, entre parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, que tendrán acceso totalmente gratis este sábado 8 de noviembre.
Para asegurar el acceso, las personas deben adquirir sus entradas. Para ello, se debe colocar el código AP2025 al momento de revisar los tickets en el sitio web pasesparques.cl
Cabe recalcar que cada unidad tienen aforos por día.
Revisa a continuación las unidades gratuitas:
- Región de Atacama: Parque Nacional Llanos de Challe
- Región de Tarapacá: Reserva Nacional Pampa del Tamarugal
- Región de Coquimbo: Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt
- Región de Valparaíso: Parque Nacional La Campana
- Región Metropolitana: Parque Nacional Río Clarillo
- Región de O’Higgins: Reserva Nacional Río de los Cipreses
- Región del Maule: Parque Nacional Radal Siete Tazas
- Región de Ñuble: Reserva Nacional Ñuble
- Región del Biobío: Parque Nacional Nonguén
- Región de La Araucanía: Monumento Natural Cerro Ñielol
- Región de Los Ríos: Reserva Nacional Mocho – Choshuenco
- Región de Los Lagos: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Alerce Andino
- Región de Aysén: Parque Nacional Queulat
- Región de Magallanes: Reserva Nacional Magallanes