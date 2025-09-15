Día mundial del linfoma: ¿Cómo reconocer los síntomas y cuál es el tratamiento?
Por CNN Chile
15.09.2025 / 09:59
Cada 15 de septiembre se conmemora el día mundial del linfoma.
Los linfomas son cánceres del sistema linfático que se origina en los ganglios u otros tejidos por el crecimiento descontrolado de los linfocitos que habitan ahí, explican desde el Ministerio de Salud.
Entre los síntomas y signos comunes de linfoma se encuentran:
- Aumento del tamaño persistente e indoloro de ganglios linfáticos en la zona del cuello, axila o ingles
- Fiebre
- Sudoración nocturna excesiva
- Pérdida de peso involuntaria
- Picazón generalizada
El Minsal indicó que hay factores que aumentan el riesgo de padecer linfoma, como los siguientes:
- Ser mayor de 60 años
- Ser de sexo masculino
- Tener antecedentes familiares de linfoma u otros cánceres de sangre
- Tener inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (VIH, trasplante)
- Adquirir infecciones virales o bacterianas específicas (VIH, Epstein-Barr, E. Coli).
Tratamiento del linfoma
En Chile, los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin tienen cobertura por el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) en sus prestaciones de sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Se trata de GES N° 14 para menores de 15 años y GES N° 17 para personas de 15 y más años.
Adicionalmente, “se puede acceder a algunos tratamientos que están incorporados al sistema de Drogas de Alto Costo (DAC)”.