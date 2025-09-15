Servicios linfoma

Día mundial del linfoma: ¿Cómo reconocer los síntomas y cuál es el tratamiento?

Por CNN Chile

15.09.2025 / 09:59

En Chile, los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin tienen cobertura por el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) en sus prestaciones de sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

Cada 15 de septiembre se conmemora el día mundial del linfoma.

Los linfomas son cánceres del sistema linfático que se origina en los ganglios u otros tejidos por el crecimiento descontrolado de los linfocitos que habitan ahí, explican desde el Ministerio de Salud.

Entre los síntomas y signos comunes de linfoma se encuentran:

  • Aumento del tamaño persistente e indoloro de ganglios linfáticos en la zona del cuello, axila o ingles
  • Fiebre
  • Sudoración nocturna excesiva
  • Pérdida de peso involuntaria
  • Picazón generalizada

El Minsal indicó que hay factores que aumentan el riesgo de padecer linfoma, como los siguientes:

  • Ser mayor de 60 años
  • Ser de sexo masculino
  • Tener antecedentes familiares de linfoma u otros cánceres de sangre
  • Tener inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (VIH, trasplante)
  • Adquirir infecciones virales o bacterianas específicas (VIH, Epstein-Barr, E. Coli).

Tratamiento del linfoma

Se trata de GES N° 14 para menores de 15 años y GES N° 17 para personas de 15 y más años.

Adicionalmente, “se puede acceder a algunos tratamientos que están incorporados al sistema de Drogas de Alto Costo (DAC)”.

