Día mundial del linfoma: ¿Cómo reconocer los síntomas y cuál es el tratamiento?

En Chile, los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin tienen cobertura por el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) en sus prestaciones de sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Cada 15 de septiembre se conmemora el día mundial del linfoma.

Los linfomas son cánceres del sistema linfático que se origina en los ganglios u otros tejidos por el crecimiento descontrolado de los linfocitos que habitan ahí, explican desde el Ministerio de Salud.

Entre los síntomas y signos comunes de linfoma se encuentran:

Aumento del tamaño persistente e indoloro de ganglios linfáticos en la zona del cuello, axila o ingles

Fiebre

Sudoración nocturna excesiva

Pérdida de peso involuntaria

Picazón generalizada

🔹En el día mundial del linfoma, relevamos la importancia de conocer los signos y síntomas más comunes. ✅El linfoma de Hodgkin y no Hodgkin tienen cobertura GES. Revisa los detalles en https://t.co/WR4ulRH00U pic.twitter.com/MWmeePmpNf — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 15, 2025

El Minsal indicó que hay factores que aumentan el riesgo de padecer linfoma, como los siguientes:

Ser mayor de 60 años

Ser de sexo masculino

Tener antecedentes familiares de linfoma u otros cánceres de sangre

Tener inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (VIH, trasplante)

Adquirir infecciones virales o bacterianas específicas (VIH, Epstein-Barr, E. Coli).

El #DiaMundialDelLinfoma busca incrementar el conocimiento sobre este cáncer del sistema linfático que, a menudo, tiene síntomas que se confunden con enfermedades frecuentes, tales como inflamación de ganglios, fiebre sin causa aparente, sudores nocturnos o pérdida de peso… pic.twitter.com/V8WgGdMYdw — Colegio Médico de Chile – Colmed Chile (@colmedchile) September 15, 2025

Tratamiento del linfoma

En Chile, los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin tienen cobertura por el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) en sus prestaciones de sospecha, diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Se trata de GES N° 14 para menores de 15 años y GES N° 17 para personas de 15 y más años.

Adicionalmente, “se puede acceder a algunos tratamientos que están incorporados al sistema de Drogas de Alto Costo (DAC)”.