Día Mundial del Alzheimer: Acciones que hacen la diferencia en la salud cerebral

La demencia afecta generalmente a personas mayores de 60 años.

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer.

La demencia “es un grupo de enfermedades que afectan las capacidades para recordar, pensar o tomar decisiones”, señaló el Ministerio de Salud.

Y esto “puede llegar a interferir en la capacidad de las personas para hacer actividades en su vida cotidiana”.

Atención con cobertura GES

En Chile, existe el Plan Nacional de Demencia, el cual comienza con la sospecha, diagnóstico y tratamiento de personas con demencia en la Atención Primaria de Salud, como Cesfam, hospitales comunitarios y postas rurales.

También existe atención en casos más complejos en el nivel de especialidad, a través de Unidades de Memoria y Centros de Apoyo Comunitario para personas con demencia.

El Plan incluye sensibilización a la comunidad sobre la enfermedad y los cuidados que necesitan quienes la padecen, además de intervenciones de apoyo a personas que cuidan y familiares de quienes tienen demencia.

Según explican desde el Minsal, las personas con Alzheimer y otras demencias pueden hacer uso del GES n° 85.

Quienes sean beneficiarios de Fonasa deben acudir al Centro de Atención Primaria donde estén inscritos. Y quienes tengan Isapre deben atenderse en los centros asistenciales que su aseguradora designe como prestador para este GES.

El tiempo máximo de espera es de 60 días para la confirmación diagnóstica -desde la sospecha- y de 60 días desde la confirmación diagnóstica para el tratamiento.

¿Cómo cuidar la salud cerebral?

Desafiar la mente: Aprender cosas nuevas, resolver acertijos o cambiar rutinas para mantener el cerebro activo.

Estudiar: La educación continua fortalece la reserva cognitiva y protege la memoria.

Hacer actividad física: Caminar, bailar o hacer ejercicio regularmente mejora la circulación y la salud cerebral.

Proteger la cabeza: Usar siempre caso y cinturón al andar en bicicleta, por ejemplo. Evitar caídas, sobre todo en personas mayores.

Dejar el tabaco: Dejar de fumar disminuye el riesgo de deterioro cognitivo, sin importar la edad.

Controlar la presión y diabetes: Una alimentación equilibrada y actividad física ayudan a prevenir y controlar estas enfermedades.

Alimentación: Priorizar frutas, verduras y alimentos frescos para cuidar el cerebro

Higiene del sueño: Procurar un sueño reparador, apagar pantallas antes de dormir y crear un espacio cómodo.