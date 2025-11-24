Servicios Defensoría de las Víctimas

Defensoría de las Víctimas: ¿Qué es y a quiénes protegerá?

Por CNN Chile

24.11.2025 / 16:49

La instancia busca "saldar una deuda pendiente con la ciudadanía al fortalecer la intervención del Estado en materia de seguridad", señaló el Gobierno.

El Ministerio de Justicia informó que ya comenzó la implementación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.

La normativa busca “fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención profesional, gratuita y especializada a las familias chilenas y personas que hayan sido víctimas de delitos violentos”.

Y se trata de una reforma estructural que “unifica la asistencia judicial y la atención a víctimas en un solo servicio público”, explicó el Gobierno.

La nueva ley tiene como pilar la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que será un organismo público, moderno y descentralizado que busca “saldar una deuda pendiente con la ciudadanía al fortalecer la intervención del Estado en materia de seguridad”.

De ese modo, entregará atención integral, jurídica y psicosocial a víctimas de delitos violentos y a grupos de especial protección (niños, niñas y adolescentes y personas mayores).

Desde el Ejecutivo indicaron que la Defensoría también “promoverá la resolución colaborativa de conflictos, como la mediación familiar obligatoria, para evitar la saturación de los tribunales”.

En esa línea, habrá 16 direcciones regionales y centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde haya tribunales de justicia.

Defensoría de las Víctimas: ¿Cuándo comienza a funcionar?

La ley se publicó el pasado 13 de noviembre y el inicio de sus funciones será de manera gradual en todo el país.

Así, la puesta en marcha será en tres etapas:

  • A los 18 meses se programó el inicio de operaciones de las direcciones regionales de la Macrozona Norte y de la Región de Valparaíso
  • A los 30 meses comenzarán a funcionar las direcciones regionales de la zona central, las regiones Metropolitana y de Magallanes y la Antártica Chilena
  • A los 48 meses empezarán las direcciones regionales del sur del país, desde la Región de Ñuble hasta la Región de Aysén

De manera simultánea al inicio de las tareas de estos grupos, irán desapareciendo las corporaciones de Asistencia Judicial de las respectivas macrozonas.

