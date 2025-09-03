¿Cuándo se tiene que instalar la bandera en septiembre y cuáles son las multas por no hacerlo?

Una de las tradiciones más emblemáticas en Fiestas Patrias es el despliegue de la bandera chilena, pero su uso implica ciertas obligaciones legales.

El mes de la Patria comenzó oficialmente esta semana, dando inicio a distintas tradiciones propias de septiembre.

Una de las tradiciones más emblemáticas es el despliegue de la bandera chilena, cuyo uso se vuelve masivo durante estas fechas.

En ciertos días, su instalación no solo es costumbre, sino también una obligación legal, y quienes no la cumplan o la coloquen de forma incorrecta se arriesgan a recibir multas.

¿Cuándo debo instalar la bandera en Fiestas Patrias?

La bandera de Chile se puede usar o izar durante todo el año sin necesidad de autorización previa, aunque su uso es obligatorio durante dos días de Fiestas Patrias: los días 18 y 19 de septiembre.

Las multas por no instalar la bandera en Fiestas Patrias

Quienes no instalen la bandera durante los días 18 y 19 de septiembre, pueden recibir multas que van entre 1 y 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), es decir, entre cerca de $69 mil y $346 mil .

¿Cómo instalar correctamente la bandera?

Se debe izar en un mástil de color blanco , hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira .

Si se pondrá la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si se la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

, mirada desde el frente. ¿Qué pasa en el caso de los departamentos? Si el edificio ya cuenta con una bandera izada correctamente, no es obligatorio que cada departamento también lo haga.

¿Puedo usar la bandera fuera de Fiestas Patrias?