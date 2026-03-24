Cortes de luz en el hogar: Las claves para enfrentar las emergencias y proteger tus aparatos electrónicos

El primer paso, según las recomendaciones, es definir con claridad qué equipos se necesitan mantener operativos de forma prioritaria, tales como refrigeradores, iluminación básica o dispositivos de comunicación.

Los cortes de electricidad son eventos que pueden ocurrir en cualquier momento, con especial frecuencia durante la temporada de invierno o bajo condiciones climáticas adversas. Ante esta realidad, preparar el hogar con anticipación se vuelve fundamental, ya que no solo evita incomodidades en la rutina diaria, sino que también mejora significativamente la seguridad de toda la familia. Contar con soluciones básicas y prácticas permite mantener cierta normalidad incluso en los momentos en que falla el suministro eléctrico.

El primer paso, según las recomendaciones, es definir con claridad qué equipos se necesitan mantener operativos de forma prioritaria, tales como refrigeradores, iluminación básica o dispositivos de comunicación. Para este fin, buscar y obtener un generador se presenta como una solución eficiente para asegurar el funcionamiento de estos elementos esenciales. Es crucial elegir un equipo adecuado según la potencia requerida; de esta manera, se evita sobrecargar el sistema y se garantiza un uso más seguro.

La iluminación segura es otro factor crítico cuando se produce un corte de energía. Disponer de luces de emergencia, ya sea de activación automática o manual, permite moverse con seguridad dentro del hogar ante un apagón generalizado. Asimismo, contar con linternas o baterías cargadas complementa esta medida, permitiendo iluminar distintos espacios de la casa sin depender de una sola fuente de luz.

Sin embargo, uno de los mayores riesgos no ocurre durante el apagón mismo, sino en el momento en que la energía vuelve a los hogares. En ese instante pueden producirse sobretensiones eléctricas que terminan afectando los componentes electrónicos. Por esta razón, la principal recomendación es desconectar los electrodomésticos sensibles durante el corte, evitando así que posibles variaciones de voltaje los dañen irreparablemente cuando el servicio se restablezca.

Para proteger de forma permanente la instalación completa frente a estas variaciones, es clave elegir focos con características seguras. Al momento de comprar ampolletas, se sugiere revisar que la caja indique un rango de voltaje amplio, como por ejemplo 100-240 V, lo que ayuda a que el dispositivo soporte mejor los cambios de voltaje de la red. Además, en el caso de la tecnología LED, la electrónica interna es delicada; por ello, las opciones de mejor calidad suelen resistir más que las muy económicas. De todas formas, la medida preventiva más efectiva es instalar protección contra sobretensiones directamente en la red eléctrica, sistemas pensados para desviar los picos de voltaje y evitar impactos en luminarias y equipos conectados.

Finalmente, la seguridad en el hogar exige mantener la organización y la calma. Es fundamental evitar el uso de velas en lugares inestables o cerca de materiales inflamables para prevenir accidentes graves. Informar a todos los miembros de la familia sobre qué hacer, sumado a tener a mano un plan básico de acción, ayuda a reaccionar con mayor tranquilidad. Anticiparse mediante decisiones prácticas y previsión no requiere grandes inversiones, pero entrega la tranquilidad necesaria frente a los imprevistos de la red eléctrica.