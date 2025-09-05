Corfo ofrece más de 1.100 becas de especialización: ¿Cuáles son los diplomados y hasta cuándo puedo postular?

Estas capacitaciones se dictarán en modalidad e-learning a través de diversos diplomados. Revisa los detalles.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) abrió más de 1.200 becas de especialización en áreas clave para el desarrollo sostenible del país.

Estas capacitaciones están dirigidas a profesionales y técnicos de todo Chile, y se dictarán en modalidad e-learning a través de diplomados en Ley REP, diseño circular, gestión hídrica y auditoría de gases de efecto invernadero.

La iniciativa, cuyo objetivo es formar líderes con las herramientas necesarias para impulsar la economía verde en distintas regiones, cubre cerca del 90% del costo total del diplomado, de modo que el beneficiario solo asume el pago de la matrícula.

La subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, sostuvo que “enriquecer así los procesos formativos de estos profesionales nos permite generar una comunidad técnica robusta, con capacidades para implementar soluciones sostenibles basadas en ciencia y en tecnología, en diversos territorios del país”.

El Gerente de Desarrollo Territorial de Corfo, Claudio Maggi, destacó la importancia de estas becas: “Cada una de estas áreas son estratégicas, pues contribuyen directamente a la sostenibilidad y diversificación productiva, especialmente en regiones. (…) Es fundamental contar con profesionales y técnicos capacitados, que aporten a la mejora de los procesos productivos, la certificación y la expansión sostenible de sus negocios”.

¿Para quiénes están dirigidas las capacitaciones?

Los diplomados están dirigidos a personas chilenas o extranjeras con residencia definitiva en Chile, que posean un título profesional universitario, un grado de licenciatura o una carrera técnica de nivel superior en disciplinas relacionadas con el diplomado al que postulan.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Las convocatorias cierran el 24 de septiembre a las 15:00 horas .

. Las postulaciones se realizan en el sitio de Becas Capital Humano.

¿Qué diplomados hay disponibles?

Medición, reporte y verificación de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero para la certificación voluntaria (341 cupos)

Gestión hídrica corporativa – Medición, reporte y verificación de la huella de agua (380 cupos)

Metodologías de Diseño Circular e Integración de Tecnologías para la Industria Sostenible (282 cupos)

Auditores externos para la verificación del cumplimiento de la ley de responsabilidad extendida del productor (REP) (282 cupos)

En el caso del diplomado en gestión hídrica, de los 380 cupos totales, 140 becas estarán reservadas para las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, fuertemente afectadas por la crisis del agua. Los 240 cupos restantes se asignarán a otras regiones.