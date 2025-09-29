Con llamado a la prevención del cáncer de mama: Anuncian nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna

La actividad, de carácter gratuito, será el próximo sábado 11 de octubre.

La Fundación CicloRecreoVía realizó una invitación abierta para todos quienes quieran participar de la sexta versión de la CicloRecreoVía Nocturna.

El evento recreativo y de carácter familiar se realizará en forma gratuita el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 18:00 horas y hasta la medianoche y el recorrido será por Avenida Andrés Bello.

El objetivo de la actividad generar conciencia sobre el cáncer de mama.

Gonzalo Stierling, cofundador de CicloRecreoVía, indicó que la actividad tendrá un kilómetro entre La Concepción y Manuel Montt, donde habrá instituciones comprometidas con generar conciencia sobre este tipo de cáncer.

“El Kilómetro Rosa será un espacio donde se reunirán empresas y agrupaciones comprometidas con generar conciencia y entregar conocimientos sobre el cáncer de mama. En este espacio se llevarán a cabo actividades interactivas, educativas y recreativas que invitarán a la comunidad a informarse, participar y sumarse al compromiso de la prevención y detección temprana”, detalló.

Además, hizo un llamado a todas las personas que deseen participar de la actividad recreativa, cuyo slogan es “#RecuperemosLaNoche”.

“Hacemos una invitación a toda la ciudadanía para que asistan a esta alegre jornada en que entre todos y todas le damos vida a la noche en un ambiente seguro y controlado, sin el ruido y la contaminación de los vehículos motorizados”, dijo.