CMF cifra en $106 mil millones los dineros olvidados en bancos: ¿Dónde reviso si tengo montos sin cobrar?
Por Miguel Buksdorf
26.03.2026 / 18:46
La Comisión para el Mercado Financiero cifró en $106.845 millones los dineros sin cobrar, los cuales se distribuyen en 94.654 acreencias.
Este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció las acreencias bancarias correspondientes a la fecha, las cuales alcanzan un total de $106.845 millones, lo que representa un incremento de 13% respecto del año anterior.
“Las ‘Acreencias Bancarias Afectas a Caducidad’ corresponden a dineros en favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas, que no han sido cobrados por sus dueños o no registran movimientos en un período de dos años”, aclaró la CMF.
Este dinero se distribuye en 94.654 acreencias y 19 instituciones supervisadas, las cuales, de no ser retiradas por las personas correspondientes en un plazo de tres años desde la confección y publicación del listado, serán entregadas a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.
Revisa el listado de acreencias bancarias
Los bancos abarcan un total de 91.940 acreencias y $106.311 millones.
- Banco de Chile: 26.280 acreencias.
- Banco Estado: 10.042 acreencias.
- Banco Falabella: 3.308 acreencias.
- Banco Ripley: 4.189 acreencias.
- Banco BCI: 8.564 acreencias.
- Banco Bice: 3.383 acreencias.
- China Construction Bank, Ag. En Chile: 3 acreencias.
- Banco Consorcio: 1.064 acreencias.
- HSBC Bank (Chile): 5 acreencias.
- Banco Internacional: 433 acreencias.
- Banco Itaú: 2.994 acreencias.
- Banco Santander: 17.864 acreencias.
- Banco Scotiabank: 13.811 acreencias.
Por su parte, las cooperativas cuentan con 2.714 acreencias y $532 millones de pesos.
- Ahorrocoop: 41 acreencias.
- Coonfia: 36 acreencias.
- Coopeuch: 1.435 acreencias.
- Detacoop: 910 acreencias.
- Oriencoop: 291 acreencias.
- Capual: 1 acreencia.
¿Dónde reviso si tengo dinero sin cobrar?
Para revisar si tienes acreencias bancarias, debes ingresar el nombre de la persona o empresa a la que le corresponden los dineros en la página web de la CMF o haciendo click AQUÍ.