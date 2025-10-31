Cementerio General abrirá sus puertas para celebrar el “Día de Muertos” por primera vez: Revisa las actividades

El campo santo realizará talleres creativos, cine al aire libre, ruta de catrinas y una serie de actividades entre este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

Por primera vez, el Cementerio General de Recoleta abrirá sus puertas para realizar una serie de actividades durante este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

La iniciativa es organizada por el Cementerio, en coordinación con la Corporación de Cultura y Deportes de Recoleta y la Municipalidad de Recoleta, quienes invitan a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar del “Día de Muertos”, en dos jornadas familiares que “buscan resignificar esta fecha, dando vida al Cementerio a través del arte, la cultura y la memoria colectiva”.

Se proyecta que para ambos días asistan al campo santo cerca de 150 mil personas.

Lee también: Día de Todos los Santos: Grupo Nuestros Parques proyecta visita de cerca de 50 mil personas en sus cinco cementerios

Los organizadores informaron que “las actividades se concentrarán en Plaza La Paz y al interior del Cementerio General, donde las y los asistentes podrán disfrutar de ferias de emprendimientos locales, talleres creativos, música chilena y mexicana, cine al aire libre, rutas nocturnas guiadas, un gran show de Catrinas y muchas sorpresas más”.

Los horarios y accesos serán los siguientes:

Peatonal: 08:00 a 18:00 horas

Vehicular: 08:45 a 17:00 horas.

Para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de las personas que participen de las actividades, se dispondrán puntos de hidratación, además del refuerzo de la vigilancia interna, en coordinación con Carabineros, presencia permanente de Defensa Civil y Cruz Roja Chilena durante ambas jornadas, dos ambulancias ubicadas estratégicamente dentro del recinto y coordinación especial de tránsito y accesos con apoyo municipal.

Día de Muertos: Actividades en el Cementerio General

Revisa a continuación la programación para el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Talleres creativos (actividad gratuita, previa inscripción)

17:00 horas: Confección de flores de papel de cempasúchil

17:30 horas: Creación de máscara de calaverita

18:00 horas: Catrinas en miniatura

Cine al aire libre: “Shutter: Están en nosotros”

20:30 horas. Actividad gratuita, previa inscripción.

Ruta Catrinas

31 de octubre: 17:30 y 21:00 horas.

1 de noviembre: 18:30 y 20:30 horas. Acceso: La Paz – Profesor Alberto Zañartu #951. Inscripciones: auracadabracc@gmail.com / Instagram: @auracadabra. Valor: $5.000 por persona ($8.000 el día del evento).

Ofrendas – Altar Mexicano