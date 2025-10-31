Cementerio General abrirá sus puertas para celebrar el “Día de Muertos” por primera vez: Revisa las actividades
Por CNN Chile
31.10.2025 / 10:22
El campo santo realizará talleres creativos, cine al aire libre, ruta de catrinas y una serie de actividades entre este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.
Por primera vez, el Cementerio General de Recoleta abrirá sus puertas para realizar una serie de actividades durante este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.
La iniciativa es organizada por el Cementerio, en coordinación con la Corporación de Cultura y Deportes de Recoleta y la Municipalidad de Recoleta, quienes invitan a vecinas, vecinos y visitantes a disfrutar del “Día de Muertos”, en dos jornadas familiares que “buscan resignificar esta fecha, dando vida al Cementerio a través del arte, la cultura y la memoria colectiva”.
Se proyecta que para ambos días asistan al campo santo cerca de 150 mil personas.
Los organizadores informaron que “las actividades se concentrarán en Plaza La Paz y al interior del Cementerio General, donde las y los asistentes podrán disfrutar de ferias de emprendimientos locales, talleres creativos, música chilena y mexicana, cine al aire libre, rutas nocturnas guiadas, un gran show de Catrinas y muchas sorpresas más”.
Los horarios y accesos serán los siguientes:
- Peatonal: 08:00 a 18:00 horas
- Vehicular: 08:45 a 17:00 horas.
Para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de las personas que participen de las actividades, se dispondrán puntos de hidratación, además del refuerzo de la vigilancia interna, en coordinación con Carabineros, presencia permanente de Defensa Civil y Cruz Roja Chilena durante ambas jornadas, dos ambulancias ubicadas estratégicamente dentro del recinto y coordinación especial de tránsito y accesos con apoyo municipal.
Día de Muertos: Actividades en el Cementerio General
Revisa a continuación la programación para el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
Talleres creativos (actividad gratuita, previa inscripción)
- 17:00 horas: Confección de flores de papel de cempasúchil
- 17:30 horas: Creación de máscara de calaverita
- 18:00 horas: Catrinas en miniatura
Cine al aire libre: “Shutter: Están en nosotros”
- 20:30 horas. Actividad gratuita, previa inscripción.
Ruta Catrinas
- 31 de octubre: 17:30 y 21:00 horas.
- 1 de noviembre: 18:30 y 20:30 horas. Acceso: La Paz – Profesor Alberto Zañartu #951. Inscripciones: auracadabracc@gmail.com / Instagram: @auracadabra. Valor: $5.000 por persona ($8.000 el día del evento).
Ofrendas – Altar Mexicano
- 09:00 a 17:00 horas. Acceso: La Paz. Desde el martes 28 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre.