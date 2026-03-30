¿Cuándo es el cambio de hora?: Revisa cuándo y cómo ajustar tu reloj

Este fin de semana se dejará de hacer uso del horario de verano para dar paso al horario de invierno. Revisa los detalles.

Este fin de semana inicia oficialmente el horario de invierno en Chile, dando así paso a mañanas con más luz natural, pero tardes más oscuras.

El objetivo de esta medida, aplicada por primera vez en 1968, es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses más fríos.

En concreto, la hora se modificará cuando a las 00:00 del domingo 5 de abril, los relojes se atrasen una hora, hasta las 23:00 del sábado 4 de abril. Este cambio aplica para todo Chile, excepto para dos regiones del sur del país.

¿Hasta cuándo dura el horario de invierno?

El horario de invierno, que se aplicará este fin de semana, se extenderá hasta el sábado 5 de septiembre, día en el que se retomará el horario de verano.

¿Dónde no se cambia la hora?