Bono Logro Escolar 2025: Así puedes revisar si te corresponde el beneficio

El beneficio premia a estudiantes de quinto básico a cuarto medio que estuvieron entre los mejores promedios en 2024. Los pagos se realizarán a través de CuentaRUT o en BancoEstado.

Con septiembre llega el pago del Bono Logro Escolar 2025, un beneficio anual que entrega el Estado a estudiantes destacados por su rendimiento académico. La ayuda está dirigida a escolares de entre quinto básico y cuarto medio que durante 2024 se ubicaron dentro del 30% con mejores calificaciones de su curso.

El bono no requiere postulación: se asigna automáticamente en base a la información que el Ministerio de Educación entrega al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Quiénes reciben el Bono Logro Escolar 2025?

Alumnos inscritos en el Registro Social de Hogares , pertenecientes al 30% más vulnerable de la población.

, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población. Estudiantes que cursaron enseñanza básica o media en 2024 en establecimientos reconocidos por el Mineduc.

Quienes se ubicaron dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Montos según tramo de rendimiento

$82.181 para estudiantes que estuvieron en el primer 15% de mejores calificaciones.

para estudiantes que estuvieron en el primer 15% de mejores calificaciones. $49.310 para quienes estuvieron en el segundo 15%.

¿Cómo saber el monto que te corresponde?

Desde el viernes 12 de septiembre, los estudiantes podrán consultar en línea ingresando su RUT y fecha de nacimiento en la plataforma habilitada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. También se podrá acceder con Clave Única.

Ese mismo día se iniciarán los pagos. Quienes tengan CuentaRUT recibirán el depósito de manera automática. En caso de no contar con ella, el beneficiario deberá presentar su cédula de identidad en cualquier sucursal de BancoEstado para cobrarlo.

Con este aporte, el gobierno busca reconocer el esfuerzo académico de niños, niñas y adolescentes de todo el país, incentivando la continuidad escolar y apoyando a las familias