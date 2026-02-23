Bono Invierno 2026: ¿Cuándo se paga y cuáles son los requisitos para recibir los $81.257?

El beneficio se entrega automáticamente en mayo a pensionados que cumplan con los requisitos y no requiere postulación.

Con la llegada del invierno, las personas pensionadas del país recibirán nuevamente el Bono Invierno, un aporte estatal que busca aliviar los gastos propios de la temporada.

En 2026, el monto del beneficio asciende a $81.257, cifra que se paga por una sola vez y que no es tributable ni imponible, además de no estar sujeta a descuentos.

El dinero se deposita automáticamente junto con la pensión de mayo, sin necesidad de postular.

¿Cuándo se paga el Bono Invierno 2026?

El pago se realiza durante mayo de 2026, junto a la pensión correspondiente a ese mes. Para acceder, las personas deben tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El bono está dirigido exclusivamente a personas pensionadas que cumplan determinadas condiciones de ingresos.

Entre los beneficiarios se encuentran:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca o mutualidades, siempre que perciban un monto igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionados de AFP que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciban otra pensión.

Personas que perciban pensiones especiales de reparación, como víctimas de prisión política y tortura, viudez de pensionados de reparación fallecidos o exonerados políticos.

Pensionados que reciban APSV o PGU complementaria, siempre que el monto total no supere el valor de la pensión mínima establecida.

En caso de recibir más de una pensión contributiva, la suma total no puede exceder el monto de la pensión mínima para mantener el derecho al bono.