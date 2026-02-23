Servicios beneficios estatales

Bono Invierno 2026: ¿Cuándo se paga y cuáles son los requisitos para recibir los $81.257?

Por Michel Nahas Miranda

23.02.2026 / 12:20

{alt}

El beneficio se entrega automáticamente en mayo a pensionados que cumplan con los requisitos y no requiere postulación.

Con la llegada del invierno, las personas pensionadas del país recibirán nuevamente el Bono Invierno, un aporte estatal que busca aliviar los gastos propios de la temporada.

En 2026, el monto del beneficio asciende a $81.257, cifra que se paga por una sola vez y que no es tributable ni imponible, además de no estar sujeta a descuentos.

El dinero se deposita automáticamente junto con la pensión de mayo, sin necesidad de postular.

¿Cuándo se paga el Bono Invierno 2026?

El pago se realiza durante mayo de 2026, junto a la pensión correspondiente a ese mes. Para acceder, las personas deben tener 65 años o más al 1 de mayo de 2026 y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

El bono está dirigido exclusivamente a personas pensionadas que cumplan determinadas condiciones de ingresos.

Entre los beneficiarios se encuentran:

  • Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Capredena, Dipreca o mutualidades, siempre que perciban un monto igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.
  • Pensionados de AFP que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.
  • Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciban otra pensión.
  • Personas que perciban pensiones especiales de reparación, como víctimas de prisión política y tortura, viudez de pensionados de reparación fallecidos o exonerados políticos.
  • Pensionados que reciban APSV o PGU complementaria, siempre que el monto total no supere el valor de la pensión mínima establecida.

En caso de recibir más de una pensión contributiva, la suma total no puede exceder el monto de la pensión mínima para mantener el derecho al bono.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Servicios Bono Invierno 2026: ¿Cuándo se paga y cuáles son los requisitos para recibir los $81.257?
"Fue una conversación un poco tensa": La advertencia del embajador de Estados Unidos al ministro Juan Carlos Muñoz previo a sanción
Formalizan a presuntos autores intelectuales por homicidio de empresario en Quinta Normal: Ex suegro fue detenido
Experto analiza las medidas para prevenir el virus Hanta: Van 6 muertos durante este año
Con Jarry como duelo estelar: Chile Open arranca este lunes con cinco chilenos en el cuadro
Galaxy Unpacked 2026: Lo que sabemos del nuevo evento tecnológico de Samsung