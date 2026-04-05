Bono Escolar 2026: Cuándo se paga la segunda cuota y quiénes reciben el beneficio

El Bono de Escolaridad 2026 se paga en dos cuotas iguales. La primera se entregó en marzo.

El Bono Escolar 2026 ya activó su primer pago y ahora la atención está puesta en la segunda cuota del beneficio. De acuerdo con la normativa vigente, el aporte total asciende a $89.164 por cada hijo o carga reconocida, monto que se divide en dos pagos iguales de $44.582: uno en marzo y otro en junio.

El beneficio está dirigido a trabajadores del sector público y de áreas vinculadas a educación que cumplan con los requisitos fijados en la ley. Entre ellos figuran funcionarios de establecimientos dependientes de municipios, corporaciones municipales, particulares subvencionados, jardines financiados vía Junji o SLEP, además de personal académico y no académico de universidades estatales.

Para acceder al bono, los hijos o cargas familiares deben estar reconocidos para asignación familiar y cursar estudios regulares en prebásica, básica, media, educación superior o educación especial, en establecimientos del Estado o reconocidos por este.

Junto con la primera cuota de marzo, la ley también contempla una bonificación adicional por cada hijo que cause el beneficio para trabajadores que cumplan el tope de remuneración líquida fijado por la norma. La Dipres informó que ese monto fue reajustado para 2026 junto con el Bono de Escolaridad.