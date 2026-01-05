Servicios beneficios estatales

Bono Control Niño Sano: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, el monto entregado y más

Por CNN Chile

05.01.2026 / 15:48

{alt}

Este beneficio estatal busca promover una "actitud responsable" hacia la salud de los niños y niñas. Revisa los detalles.

El Bono por Control de Niño Sano es un beneficio destinado a las familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Este consiste en un aporte monetario mensual para quienes tienen integrantes menores de seis años, que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Este bono se entrega a las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema con el fin de incentivar una “actitud responsable” hacia la salud de los niños y niñas a su cargo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Control Niño Sano?

  • Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
  • Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo.
  • Que haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo.

¿Cómo acreditar que el control sano está al día?

  • Debes presentar el carnet de control de niño sano o niña sana al día en tu municipalidad para acreditar que este se encuentra al día.
  • El calendario de acreditación de control de niño o niña sana rige desde la fecha de firma del Plan de Intervención y conforme a la edad del niño o niña:

Bono Control Niño Sano: ¿Cuánto dinero se entrega?

  • Para el año 2025, el monto entregado por el Bono Control Niño Sano fue de $10 mil mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados.
  • La entrega de este bono es compatible con la entrega de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Mundo Terminó audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York: La próxima será el 17 de marzo
“Pisoteó la soberanía” y “un acto de agresión”: China y Rusia se refieren a la situación de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU
Bono Control Niño Sano: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, el monto entregado y más
Según Cadem: ¿Cuáles son los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos?
Orquesta Sinfónica dará concierto gratuito en el Estadio Nacional: ¿Cómo conseguir entradas para Carmina Burana?
“Soy inocente": Nicolás Maduro se declara no culpable de cargos por drogas y armas ante la Corte