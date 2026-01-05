Bono Control Niño Sano: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, el monto entregado y más

Este beneficio estatal busca promover una "actitud responsable" hacia la salud de los niños y niñas. Revisa los detalles.

El Bono por Control de Niño Sano es un beneficio destinado a las familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Este consiste en un aporte monetario mensual para quienes tienen integrantes menores de seis años, que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

Este bono se entrega a las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema con el fin de incentivar una “actitud responsable” hacia la salud de los niños y niñas a su cargo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Control Niño Sano?

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo.

Que haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo.

¿Cómo acreditar que el control sano está al día?

Debes presentar el carnet de control de niño sano o niña sana al día en tu municipalidad para acreditar que este se encuentra al día.

El calendario de acreditación de control de niño o niña sana rige desde la fecha de firma del Plan de Intervención y conforme a la edad del niño o niña:

Bono Control Niño Sano: ¿Cuánto dinero se entrega?