Bono Control Niño Sano: Revisa cuáles son los requisitos para recibirlo, el monto entregado y más
Por CNN Chile
05.01.2026 / 15:48
Este beneficio estatal busca promover una "actitud responsable" hacia la salud de los niños y niñas. Revisa los detalles.
El Bono por Control de Niño Sano es un beneficio destinado a las familias que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Este consiste en un aporte monetario mensual para quienes tienen integrantes menores de seis años, que acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.
Este bono se entrega a las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema con el fin de incentivar una “actitud responsable” hacia la salud de los niños y niñas a su cargo.
¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Control Niño Sano?
- Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.
- Que la familia tenga integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo.
- Que haya acreditado tener al día el control de salud de niño sano, según el procedimiento respectivo.
¿Cómo acreditar que el control sano está al día?
- Debes presentar el carnet de control de niño sano o niña sana al día en tu municipalidad para acreditar que este se encuentra al día.
- El calendario de acreditación de control de niño o niña sana rige desde la fecha de firma del Plan de Intervención y conforme a la edad del niño o niña:
Bono Control Niño Sano: ¿Cuánto dinero se entrega?
- Para el año 2025, el monto entregado por el Bono Control Niño Sano fue de $10 mil mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados.
- La entrega de este bono es compatible con la entrega de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.