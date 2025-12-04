Bono al Trabajo de la Mujer comienza a pagarse en diciembre: ¿Cuáles son las fechas clave del beneficio?

El Sence confirmó la fecha y los montos del próximo pago del BTM; revisa aquí los detalles clave del beneficio.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) se mantiene como uno de los principales apoyos estatales para mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

El beneficio busca fortalecer la autonomía económica y promover la permanencia en el mercado laboral, mediante aportes que se pagan por hasta cuatro años consecutivos, ya sea vía depósito en cuenta bancaria o retiro en BancoEstado y BancoEstado Express, siempre con cédula de identidad.

¿Cuándo es el próximo pago del beneficio?

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) informa que el próximo pago se realizará el martes 30 de diciembre, con un desfase de tres meses respecto de las rentas consideradas.

En esta ocasión, el monto corresponderá a las remuneraciones de septiembre y llegará a las beneficiarias según el medio de pago definido al momento de la postulación.

Requisitos y montos del Bono al Trabajo de la Mujer

Para acceder al BTM, la trabajadora debe cumplir condiciones relacionadas con edad, nivel socioeconómico, renta y cotizaciones previsionales vigentes. El aporte se dirige solo a quienes no trabajan en instituciones del Estado ni en empresas con participación pública superior al 50%, y exige registro actualizado de rentas en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El beneficio entrega montos variables según la renta bruta. En la modalidad mensual, las mujeres pueden recibir $44.157 siempre que la remuneración no supere los $662.348 al mes. En el caso del pago anual, el aporte puede alcanzar hasta $678.028 en agosto de cada año para rentas de $7.627.812 anuales o menos.

La modalidad anual resulta generalmente más conveniente, porque no genera devoluciones posteriores, a diferencia de los anticipos mensuales.