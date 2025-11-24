Servicios bono al trabajo de la mujer

Bono al Trabajo de la Mujer 2025: Montos, requisitos y todo para postular al beneficio

Por CNN Chile

24.11.2025 / 17:21

El aporte estatal entrega hasta $44.157 mensuales o $678.028 anuales, según renta y modalidad de pago.

El Bono al Trabajo de la Mujer, conocido como BTM, continúa como uno de los beneficios más relevantes para fortalecer los ingresos de mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años.

Este aporte estatal está dirigido exclusivamente a quienes integran el 40% de los hogares con mayores vulnerabilidades, según el Registro Social de Hogares, y que trabajen de manera dependiente o independiente. Su objetivo es apoyar la autonomía económica y disminuir brechas laborales.

¿Cómo funciona el beneficio y qué montos entrega?

Para acceder al bono es necesario cumplir requisitos vinculados a edad, actividad laboral y nivel socioeconómico. Una vez aprobada la postulación, las beneficiarias pueden optar por pago mensual o anual. La modalidad anual es la más recomendada porque no está sujeta a devolución de dinero, mientras que el pago mensual corresponde a anticipos que podrían generar montos a reintegrar según la fórmula de cálculo.

El beneficio entrega cifras variables según la renta de cada trabajadora. El pago mensual puede llegar a $44.157, mientras que el pago anual puede alcanzar $678.028, dependiendo de los tramos definidos por renta bruta. Además, el depósito se realiza siempre con tres meses de desfase y, en el caso de la modalidad mensual, el primer pago ocurre cuatro meses después de postular.

El beneficio tiene una duración única de cuatro años consecutivos, y puede recibirse mediante depósito en cuenta bancaria o retiro en BancoEstado y ServiEstado con cédula de identidad.

El Ministerio recalca que este aporte busca apoyar la estabilidad económica de las mujeres e incentivar su permanencia en el mercado laboral. Quienes quieran revisar si cumplen los requisitos o deseen iniciar su postulación, pueden hacerlo directamente a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Sence y el sitio de postulación para BTM.

