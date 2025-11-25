Black Friday viajes 2025: Descubre aerolíneas, agencias y hoteles con descuentos

El Black Friday no solo permite adelantar los regalos de Navidad, sino también aprovechar descuentos para reservar paquetes de viajes y disfrutar de vacaciones reparadoras tras un largo año.

Este viernes 28 de noviembre comienza oficialmente el Black Friday 2025, y muchos aprovecharán para adelantar las compras de Navidad, mientras que otros buscarán paquetes de viajes para salir de vacaciones durante el verano o a lo largo del 2026.

En la categoría Viajes y Turismo, participan plataformas como Trivago y Booking, aerolíneas, agencias como Cocha y Multidestinos, y una amplia oferta de hoteles. Además, la asistencia en viajes estará disponible con Universal Assistance.

Marcas destacadas en viajes y turismo:

Despegar

Cocha

Latam Airlines

Corralco

Atrápalo

Hotel Termas Puyehue

MSC Cruises

Turismo City

Parque Futangue

Viajobien.com

Royal Caribbean

Huilo-Huilo

Assist Card

Viajes El Corte Inglés

Viajes Falabella

Hotel Termas Chillán

El Copihue Olmué

Terrado Hoteles

Travel Security

Termas Aguas Calientes

Level

ClubMed

Iberia

Radisson

Celebrity X Cruises

Hotel Magnolia

Según Daiana Mediña, Head de Branding y PR de Cocha: “Se nota un cambio en la forma de comprar viajes. Hoy las personas comparan más, planifican con asesoría y buscan destinos donde su presupuesto rinda mejor. Prefieren gastar lo mismo, pero vivir una experiencia superior”.

Esta tendencia ha impulsado el interés por destinos con alto valor por costo, como el Caribe all inclusive (Punta Cana, Jamaica, Curazao, San Andrés) o ciudades europeas en primavera (Madrid, Roma o París). También crecen las consultas por cruceros y circuitos que combinan varios países, con servicios incluidos desde el inicio. Además, aumentan las reservas grupales, ya sea familiares o amigos que dividen costos y aprovechan promociones múltiples.

Actividades de Cocha

Durante el Black Friday, Cocha realizará activaciones en Casa Costanera con una ruleta de descuentos y premios. Sus 13 tiendas a nivel nacional, incluyendo la más reciente en Mall Plaza Maule, Talca, ofrecerán atención personalizada.

“Este Black Friday representa una oportunidad para viajar con inteligencia. No se trata de comprar por impulso, sino de planificar bien, comparar y convertir cada peso en experiencia”, agrega Mediña.

Ofertas Black Friday Cocha 2025:

Destinos Caribe y Sudamérica:

Caribe: $150.000 de descuento en paquetes sobre $1.500.000

Sudamérica: $80.000 de descuento en paquetes sobre $700.000

Latam Airlines Caribe y USA: $150.000 de descuento sobre $1.500.000

Latam Airlines Sudamérica: $80.000 de descuento sobre $600.000

República Dominicana: $120.000 de descuento sobre $1.300.000

Buenos Aires: $60.000 de descuento sobre $350.000

Perú: $100.000 de descuento sobre $600.000

Decameron Colombia y Panamá: $150.000 de descuento sobre $1.200.000

Iberostar Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000

RIU Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000

Bahia Principe Caribe Mexicano: $150.000 de descuento sobre $2.000.000

Ocean Allure Hotel Costa Mujeres: $150.000 de descuento sobre $2.000.000

Hard Rock Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000

Sky Airline Caribe y USA: $120.000 de descuento sobre $1.200.000

Sky Airline Sudamérica: $60.000 de descuento sobre $500.000

Copa Airlines Caribe y USA: $120.000 de descuento sobre $1.200.000

Vacaciones todo incluido:

Oasis Caribe: hasta 20% OFF en hoteles y hasta 10% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis

Lopesan Punta Cana: hasta 45% OFF en hoteles y hasta 25% OFF en paquetes

Hard Rock Caribe: hasta 55% OFF en hoteles y hasta 25% OFF en paquetes + hasta USD 1.400 CD

Melia Punta Cana: hasta 55% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes + 1 niño gratis + hasta USD 200 CD

Melia Cancún y Playa del Carmen: hasta 40% OFF en hoteles y hasta 20% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis + hasta USD 200 CD

Majestic Resorts Caribe: hasta 70% OFF en hoteles y hasta 35% OFF en paquetes

Sandos Caribe: hasta 20% OFF en hoteles y hasta 10% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis

Viva by Wyndham Caribe: hasta 60% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes

Hyatt Inclusive Collection República Dominicana: hasta 65% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes

Financiamiento con beneficios exclusivos: