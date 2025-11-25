Servicios black friday

Black Friday viajes 2025: Descubre aerolíneas, agencias y hoteles con descuentos

Por CNN Chile

25.11.2025 / 18:52

El Black Friday no solo permite adelantar los regalos de Navidad, sino también aprovechar descuentos para reservar paquetes de viajes y disfrutar de vacaciones reparadoras tras un largo año.

Este viernes 28 de noviembre comienza oficialmente el Black Friday 2025, y muchos aprovecharán para adelantar las compras de Navidad, mientras que otros buscarán paquetes de viajes para salir de vacaciones durante el verano o a lo largo del 2026.

En la categoría Viajes y Turismo, participan plataformas como Trivago y Booking, aerolíneas, agencias como Cocha y Multidestinos, y una amplia oferta de hoteles. Además, la asistencia en viajes estará disponible con Universal Assistance.

Marcas destacadas en viajes y turismo:

  • Despegar
  • Cocha
  • Latam Airlines
  • Corralco
  • Atrápalo
  • Hotel Termas Puyehue
  • MSC Cruises
  • Turismo City
  • Parque Futangue
  • Viajobien.com
  • Royal Caribbean
  • Huilo-Huilo
  • Assist Card
  • Viajes El Corte Inglés
  • Viajes Falabella
  • Hotel Termas Chillán
  • El Copihue Olmué
  • Terrado Hoteles
  • Travel Security
  • Termas Aguas Calientes
  • Level
  • ClubMed
  • Iberia
  • Radisson
  • Celebrity X Cruises
  • Hotel Magnolia

Según Daiana Mediña, Head de Branding y PR de Cocha: “Se nota un cambio en la forma de comprar viajes. Hoy las personas comparan más, planifican con asesoría y buscan destinos donde su presupuesto rinda mejor. Prefieren gastar lo mismo, pero vivir una experiencia superior”.

Esta tendencia ha impulsado el interés por destinos con alto valor por costo, como el Caribe all inclusive (Punta Cana, Jamaica, Curazao, San Andrés) o ciudades europeas en primavera (Madrid, Roma o París). También crecen las consultas por cruceros y circuitos que combinan varios países, con servicios incluidos desde el inicio. Además, aumentan las reservas grupales, ya sea familiares o amigos que dividen costos y aprovechan promociones múltiples.

Actividades de Cocha

Durante el Black Friday, Cocha realizará activaciones en Casa Costanera con una ruleta de descuentos y premios. Sus 13 tiendas a nivel nacional, incluyendo la más reciente en Mall Plaza Maule, Talca, ofrecerán atención personalizada.

“Este Black Friday representa una oportunidad para viajar con inteligencia. No se trata de comprar por impulso, sino de planificar bien, comparar y convertir cada peso en experiencia”, agrega Mediña.

Ofertas Black Friday Cocha 2025:

  • Destinos Caribe y Sudamérica:
  • Caribe: $150.000 de descuento en paquetes sobre $1.500.000
  • Sudamérica: $80.000 de descuento en paquetes sobre $700.000
  • Latam Airlines Caribe y USA: $150.000 de descuento sobre $1.500.000
  • Latam Airlines Sudamérica: $80.000 de descuento sobre $600.000
  • República Dominicana: $120.000 de descuento sobre $1.300.000
  • Buenos Aires: $60.000 de descuento sobre $350.000
  • Perú: $100.000 de descuento sobre $600.000
  • Decameron Colombia y Panamá: $150.000 de descuento sobre $1.200.000
  • Iberostar Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000
  • RIU Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000
  • Bahia Principe Caribe Mexicano: $150.000 de descuento sobre $2.000.000
  • Ocean Allure Hotel Costa Mujeres: $150.000 de descuento sobre $2.000.000
  • Hard Rock Caribe: $150.000 de descuento sobre $1.300.000
  • Sky Airline Caribe y USA: $120.000 de descuento sobre $1.200.000
  • Sky Airline Sudamérica: $60.000 de descuento sobre $500.000
  • Copa Airlines Caribe y USA: $120.000 de descuento sobre $1.200.000

Vacaciones todo incluido:

  • Oasis Caribe: hasta 20% OFF en hoteles y hasta 10% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis
  • Lopesan Punta Cana: hasta 45% OFF en hoteles y hasta 25% OFF en paquetes
  • Hard Rock Caribe: hasta 55% OFF en hoteles y hasta 25% OFF en paquetes + hasta USD 1.400 CD
  • Melia Punta Cana: hasta 55% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes + 1 niño gratis + hasta USD 200 CD
  • Melia Cancún y Playa del Carmen: hasta 40% OFF en hoteles y hasta 20% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis + hasta USD 200 CD
  • Majestic Resorts Caribe: hasta 70% OFF en hoteles y hasta 35% OFF en paquetes
  • Sandos Caribe: hasta 20% OFF en hoteles y hasta 10% OFF en paquetes + hasta 2 niños gratis
  • Viva by Wyndham Caribe: hasta 60% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes
  • Hyatt Inclusive Collection República Dominicana: hasta 65% OFF en hoteles y hasta 30% OFF en paquetes

Financiamiento con beneficios exclusivos:

  • Itaú: 30% de descuento canjeando puntos (Stock: $179.000.000 canjeados)
  • Banco BICE: 30% OFF pagando con tarjeta de crédito Banco BICE (tope de descuento: $70.000; hasta agotar stock de $5.000.000; máximo una transacción por titular)
  • Banco Consorcio: 30% OFF pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio (tope de descuento: $90.000; hasta agotar stock de $2.000.000; máximo una transacción por titular)

