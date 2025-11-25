Black Friday viajes 2025: Descubre aerolíneas, agencias y hoteles con descuentos

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
El Black Friday no solo permite adelantar los regalos de Navidad, sino también aprovechar descuentos para reservar paquetes de viajes y disfrutar de vacaciones reparadoras tras un largo año.
Este viernes 28 de noviembre comienza oficialmente el Black Friday 2025, y muchos aprovecharán para adelantar las compras de Navidad, mientras que otros buscarán paquetes de viajes para salir de vacaciones durante el verano o a lo largo del 2026.
En la categoría Viajes y Turismo, participan plataformas como Trivago y Booking, aerolíneas, agencias como Cocha y Multidestinos, y una amplia oferta de hoteles. Además, la asistencia en viajes estará disponible con Universal Assistance.
Marcas destacadas en viajes y turismo:
Según Daiana Mediña, Head de Branding y PR de Cocha: “Se nota un cambio en la forma de comprar viajes. Hoy las personas comparan más, planifican con asesoría y buscan destinos donde su presupuesto rinda mejor. Prefieren gastar lo mismo, pero vivir una experiencia superior”.
Esta tendencia ha impulsado el interés por destinos con alto valor por costo, como el Caribe all inclusive (Punta Cana, Jamaica, Curazao, San Andrés) o ciudades europeas en primavera (Madrid, Roma o París). También crecen las consultas por cruceros y circuitos que combinan varios países, con servicios incluidos desde el inicio. Además, aumentan las reservas grupales, ya sea familiares o amigos que dividen costos y aprovechan promociones múltiples.
Durante el Black Friday, Cocha realizará activaciones en Casa Costanera con una ruleta de descuentos y premios. Sus 13 tiendas a nivel nacional, incluyendo la más reciente en Mall Plaza Maule, Talca, ofrecerán atención personalizada.
“Este Black Friday representa una oportunidad para viajar con inteligencia. No se trata de comprar por impulso, sino de planificar bien, comparar y convertir cada peso en experiencia”, agrega Mediña.
Ofertas Black Friday Cocha 2025:
Vacaciones todo incluido:
Financiamiento con beneficios exclusivos:
