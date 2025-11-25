Black Friday 2025: Supermercados con ofertas este 28 de noviembre

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre se realizará el Black Friday, donde participarán más de 200 marcas, entre ellas cadenas de supermercados, siendo una opción para adelantar las compras de la cena navideña.
Este viernes 28 de noviembre comienza el Black Friday 2025, el tradicional evento de ventas online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Durante esta jornada, más de 200 marcas ofrecerán descuentos en productos de tecnología, hogar, vestuario y supermercados, una oportunidad para adelantar las compras navideñas.
En esta edición participarán Tottus, Santa Isabel y Jumbo. En el caso de Tottus, el evento será un “Black Week” en Tottus.cl y y Tottus App, donde los usuarios podrán encontrar los productos que deseen.
Por su parte, aunque Walmart no participa oficialmente en el evento, ofrecerá diversas promociones hasta el 3 de diciembre, disponibles de manera presencial en tiendas Líder y en las plataformas Líder App y Lider.cl.
100 Aventuras
ABC
AB Kupfer
Adipa
Adidas
Aeromexico
AG Baby
Alma Salud
Animal Lovers
Antártica Libros
Apro
Arena para Mascotas
Aresti
Arte Grass
Asics
Asus
Atika
Audi
Auto Planet
Azaleia
B-pets
Bazar ED
BBL Parcelas
Bebesit
Betterfly
Biblias.cl
Bluetti
Body Boost
Body Trainer
Bom Beauty
Booking.com
Borangora
Booz
Boob Up
Braloy
Barra Zero
Casa Alvarinho
Casa Ideas
Casa Royal
CAT
Center Court
Clínica Cela
Club Propiedades
Cocha
Coñaripe
Columbia
CS Byte
dctestablished.cl
Decathlon
Delasavia
Demolition
Dermatología Estoril
Diario Financiero
DL Phone
Doña Carne
Dolly
Dominame.cl
Drims
Easy
Easy Protein
EasyWays
Ediciones Der
El Dandi Pet
Energy Club
Enel X
Emma
Entre Músicos
Ergopouch
Estetika Médica
Eterna
Euro Inmobiliaria
Extra Life
Extra Virgen Store
Fashions Park
Fensa
Flixbus
Flor y Estilo
Forevermom
Full Marcas
FUEL
Fumetas Store
Grupo Hogares
H&M
Hard Work
Heimat
HiFi
HP
Hoop Wellness
Huawei
Igna del Real
Imanix
Imahe
Ironside
IV Medical
Japi Jane
Jetsmart
Kallfu
Kano
Karmas
Kendal
KFSP Consultores
Kidzania
Kinegun
Kreadores Pro
La Picá del Ski
La Purpurina
La Vaperia
Laika
La Picá del Ski
Lenovo
Leche pal pelo
Librería Escolar
Livingstore
Lhotse
Love in Socks
Makelawen
Mamás Mateas
Man
Manzanar Termas
Mangai
Marriott Bonvoy
Marienberg
Menetue
Mennt
Merrell
Mind Nutrition
Mimbral
Mimatri.cl
Monki Toys
Motorola
Moraleja Editorial
Mundo Amable
Music World
Mute Earplugs
My Cocos
My HD
My Pets Oquiz
Neo Esthetic
Nespresso
New Balance
NH Hotels
Ngen
Nike
Nine9
Nomada Quinchos
Nuva Skin
Nutri Protein
Open English
Orto Molecular
Osoji
Ozeta
Page One
Pandora
Pasarelas de Antillanca
Patagonia Andina
Petco
Petvet
Pewen Eco Tienda
Pichintún
Pilgrim
Portal Tickets
Portaldisc
Premium Perfumes
Pro-Runners
Pueblito Xped
Puma
Regalarflores.cl
Relan
Repelentes.cl
Repuestos TuAuto.cl
Revés
Reuse
RVC
Saint Venik
Samsung
Santa Isabel
Santa Rita
SBCH.cl
Secret
Seeds of Wellness
Seat
Serviventas.cl
Shein
Simonetti
Simplit
SieteVeinte
Skoda
Sokobox
Sofá Chile
Sparta
Sportlife
Sporting Brands
Stanley
Street Dogs
Sweet and Gourmet
Tabalí
Terrex
Termas Malleco
The Beauty Box
The Line
Tienda Valdivieso
Trek
Trivago
Tus Mascotas
Under Five
Universal Assistance
Urbano
Vans
Van Beek
Veganis
Volkswagen
Volkswagen Camiones y Buses
Wizz
Xclusive
Yep Latam
Yummy Life
Zapatos.cl
Zapping
Zurich
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.