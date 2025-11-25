Black Friday 2025: Supermercados con ofertas este 28 de noviembre

Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre se realizará el Black Friday, donde participarán más de 200 marcas, entre ellas cadenas de supermercados, siendo una opción para adelantar las compras de la cena navideña.

Este viernes 28 de noviembre comienza el Black Friday 2025, el tradicional evento de ventas online organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Durante esta jornada, más de 200 marcas ofrecerán descuentos en productos de tecnología, hogar, vestuario y supermercados, una oportunidad para adelantar las compras navideñas.

¿Qué supermercados participarán?

En esta edición participarán Tottus, Santa Isabel y Jumbo. En el caso de Tottus, el evento será un “Black Week” en Tottus.cl y y Tottus App, donde los usuarios podrán encontrar los productos que deseen.

Por su parte, aunque Walmart no participa oficialmente en el evento, ofrecerá diversas promociones hasta el 3 de diciembre, disponibles de manera presencial en tiendas Líder y en las plataformas Líder App y Lider.cl.

Marcas confirmadas en Black Friday 2025

100 Aventuras

ABC

AB Kupfer

Adipa

Adidas

Aeromexico

AG Baby

Alma Salud

Animal Lovers

Antártica Libros

Apro

Arena para Mascotas

Aresti

Arte Grass

Asics

Asus

Atika

Audi

Auto Planet

Azaleia

B-pets

Bazar ED

BBL Parcelas

Bebesit

Betterfly

Biblias.cl

Bluetti

Body Boost

Body Trainer

Bom Beauty

Booking.com

Borangora

Booz

Boob Up

Braloy

Barra Zero

Casa Alvarinho

Casa Ideas

Casa Royal

CAT

Center Court

Clínica Cela

Club Propiedades

Cocha

Coñaripe

Columbia

CS Byte

dctestablished.cl

Decathlon

Delasavia

Demolition

Dermatología Estoril

Diario Financiero

DL Phone

Doña Carne

Dolly

Dominame.cl

Drims

Easy

Easy Protein

EasyWays

Ediciones Der

El Dandi Pet

Energy Club

Enel X

Emma

Entre Músicos

Ergopouch

Estetika Médica

Eterna

Euro Inmobiliaria

Extra Life

Extra Virgen Store

Fashions Park

Fensa

Flixbus

Flor y Estilo

Forevermom

Full Marcas

FUEL

Fumetas Store

Grupo Hogares

H&M

Hard Work

Heimat

HiFi

HP

Hoop Wellness

Huawei

Igna del Real

Imanix

Imahe

Ironside

IV Medical

Japi Jane

Jetsmart

Kallfu

Kano

Karmas

Kendal

KFSP Consultores

Kidzania

Kinegun

Kreadores Pro

La Picá del Ski

La Purpurina

La Vaperia

Laika

La Picá del Ski

Lenovo

Leche pal pelo

Librería Escolar

Livingstore

Lhotse

Love in Socks

Makelawen

Mamás Mateas

Man

Manzanar Termas

Mangai

Marriott Bonvoy

Marienberg

Menetue

Mennt

Merrell

Mind Nutrition

Mimbral

Mimatri.cl

Monki Toys

Motorola

Moraleja Editorial

Mundo Amable

Music World

Mute Earplugs

My Cocos

My HD

My Pets Oquiz

Neo Esthetic

Nespresso

New Balance

NH Hotels

Ngen

Nike

Nine9

Nomada Quinchos

Nuva Skin

Nutri Protein

Open English

Orto Molecular

Osoji

Ozeta

Page One

Pandora

Pasarelas de Antillanca

Patagonia Andina

Petco

Petvet

Pewen Eco Tienda

Pichintún

Pilgrim

Portal Tickets

Portaldisc

Premium Perfumes

Pro-Runners

Pueblito Xped

Puma

Regalarflores.cl

Relan

Repelentes.cl

Repuestos TuAuto.cl

Revés

Reuse

RVC

Saint Venik

Samsung

Santa Isabel

Santa Rita

SBCH.cl

Secret

Seeds of Wellness

Seat

Serviventas.cl

Shein

Simonetti

Simplit

SieteVeinte

Skoda

Sokobox

Sofá Chile

Sparta

Sportlife

Sporting Brands

Stanley

Street Dogs

Sweet and Gourmet

Tabalí

Terrex

Termas Malleco

The Beauty Box

The Line

Tienda Valdivieso

Trek

Trivago

Tus Mascotas

Under Five

Universal Assistance

Urbano

Vans

Van Beek

Veganis

Volkswagen

Volkswagen Camiones y Buses

Wizz

Xclusive

Yep Latam

Yummy Life

Zapatos.cl

Zapping

Zurich