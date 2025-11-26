Black Friday 2025: ¿Cómo saber si una oferta es real o el precio es “inflado”?

El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Claudio Álvarez, recomendó revisar opiniones recientes en redes sociales, donde por lo general los usuarios escriben sobre listados de ofertas sospechosas, por ejemplo.

Este viernes 28 de noviembre comenzará una nueva edición de Black Friday.

El evento de ventas online ofrecerá una variedad de descuentos en distintas marcas y productos.

De todos modos, entre los consumidores surge una dificultad común, saber si una oferta corresponde a una rebaja real o si el precio fue elevado previamente para simular un descuento, es decir, fue “inflado”.

El académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes, Claudio Álvarez, señaló que uno de los métodos más efectivos para saber si una oferta es real, es revisar los valores históricos en plataformas de comparación, como Knasta o Solotodo.

Black Friday 2025: 10 consejos clave para evitar fraudes, robo de datos y estafas en compras online

De ese modo, comentó que comparar los valores previo al Black Friday es una manera de evaluar la consistencia de la rebaja. Además, revisar el precio en el sitio oficial de la marca, en diversas tiendas y plataformas, permite determinar si la oferta realmente se condice con los previos de semanas anteriores.

La magnitud de la rebaja también es un indicador útil, acotó el experto. Esto, ya que hay promociones que se aplican a modelos descontinuados, tallas específicas o últimas unidades.

Cuando el resto del mercado mantiene precios altos, la diferencia podría sugerir que se está en presencia de un precio inflado.

En esa línea, el especialista aconsejó revisar opiniones recientes en redes sociales y foros, donde generalmente aparecen listados de ofertas sospechosas que pueden servir como una señal adicional para evaluar el riesgo.

Otra señal también es verificar que el producto tenga las mismas especificaciones técnicas del modelo habitual.

Álvarez hizo énfasis en que los consumidores se informen, comparen precios y que si van a comprar, lo hagan a través de plataformas oficiales y verificadas.