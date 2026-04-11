Biblioteca Nacional inauguró su ludoteca: Tiene más de 90 juegos

La directora nacional de la biblioteca, Soledad Abarca, destacó que "el juego es parte del patrimonio cultural de un país, es un espacio de intercambio, un espacio lúdico y a la vez educativo, porque nos transmite contenido, mensajes e historias, y por sobre todo permite hacer comunidad, y eso es lo que esperamos lograr con nuestra Ludoteca".

La Biblioteca Nacional anunció la inauguración de su primera ludoteca.

Este nuevo espacio está ubicado en la Sala de Referencia y Bibliografía y cuenta con una “amplia variedad de juegos de salón, de estrategia y educativos”, con cerca de 90 opciones para escoger.

Desde la Biblioteca detallaron que entre las colecciones hay un Catán, “un clásico de estrategia; también el reconocido juego de armar palabras, Scrabble, y un clásico como el Monopoly”, además de juegos chilenos, como el memorice de fauna nacional.

En la inauguración de la ludoteca, la directora nacional de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, expresó: “Estamos felices de inaugurar este nuevo espacio de la BN en el marco de nuestras iniciativas del Mes del Libro, ya que el juego es parte del patrimonio cultural de un país, es un espacio de intercambio, un espacio lúdico y a la vez educativo, porque nos transmite contenido, mensajes e historias, y por sobre todo permite hacer comunidad, y eso es lo que esperamos lograr con nuestra Ludoteca”.

La instancia contó con la participación de la Federación Chilena de Scrabble, cuya secretaria técnica, Marcela Lovera Ponce, destacó la importancia de este tipo de iniciativas.

“Los juegos en general y el Scrabble en especial, además de la diversión, tienen un montón de beneficios cognitivos, sociales y también estimulan el espíritu investigativo y la lectura”, comentó.

Durante la ceremonia, además, el director de la Biblioteca del Goethe Institut, Alexander H. T. Schultheis, entregó a la ludoteca un set compuesto por un libro sobre la historia del Catán y una versión junior del juego.

Quienes quieran disfrutar de la ludoteca tienen que inscribirse con su cédula de identidad en el mesón de atención de la Sala de Referencias y Bibliografías.