Aumenta a $250 mil este mes: Guía paso a paso para postular vía online, presencial y por videollamada a la PGU
Por CNN Chile
01.09.2025 / 11:53
Este beneficio estatal está dirigido a las personas mayores, buscando mejorar sus ingresos a través de un pago mensual.
Desde este martes 2 de septiembre el pago mensual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) se verá incrementado.
Este beneficio estatal está dirigido a las personas mayores y tiene el objetivo de mejorar sus ingresos a través de un pago mensual.
¿Cuánto dinero entrega la PGU?
- El valor de la PGU aumentó de $224.000 a $250.000, incremento que se realizará de forma gradual, de acuerdo a la edad de las personas beneficiarias.
¿Cómo postular a la PGU online?
- Ingresar a la página de ChileAtiende.
- Ingresar el RUT y la fecha de nacimiento.
- Hacer clic en el botón “Consultar”.
- En este sitio podrás saber si tienes derecho a la PGU o a otros beneficios previsionales y postular si cumples con los requisitos.
¿Cómo postular a la PGU por videollamada?
- Entrar a la página de solicitud de videollamada de ChileAtiende.
- Ingresar los datos solicitados.
- Marcar la casilla para la declaración de veracidad de los datos.
- Hacer clic en el botón “Solicitar videollamada”.
¿Cómo postular a la PGU de forma presencial?
- Asistir a una oficina de ChileAtiende.
- Explicar el motivo de la visita, que en este caso puede ser: Conocer si puede ser beneficiario o beneficiaria de la pensión garantizada o revertir la asignación propuesta por el IPS (PGU o APSV).
Los requisitos para recibir la PGU
- Tener 65 años cumplidos para acceder al beneficio. Sin embargo, la solicitud puede ser ingresadaa partir de los 64 años y 9 meses de edad.
- Que el grupo familiar no integre el 10% más rico de la población, lo que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional, que considera algunos datos del Registro Social de Hogares (RSH), además de información relacionada con los ingresos y necesidades del grupo familiar y de los y las postulantes.
- Acreditar residencia en territorio chileno con el certificado de viajes que entrega la PDI, cumpliendo simultáneamente las siguientes condiciones: Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumpliste 20 años y un período no inferior a 4 años de residencia en los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del beneficio.
- Tener una pensión base igual o menor a $1.210.828, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE), que calcula la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones que estés percibiendo.