Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo): ¿Cuándo es el segundo pago?

Este beneficio estatal se paga una vez al año a las familias que cumplan los requisitos. Revisa los detalles.

Este lunes comenzó a pagarse el Aporte Familiar Permanente 2026 a un primer grupo de personas, faltando por recibirlo todavía dos grupos.

El también conocido como ex Bono Marzo es un aporte económico no postulable que se paga una vez al año a las familias de menores ingresos para fortalecer su economía.

Este beneficio —que este 2026 corresponde a $66.834— se paga una vez al año a familias que hayan sido beneficiarias al 31 de diciembre de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

¿Cuándo es el segundo pago?

Grupo 2: El 2 de marzo se empezará a pagar a quienes reciban pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo. También se pagará durante todo marzo a los pensionados del IPS con cargas familiares.

La fecha del tercer pago

Grupo 3: Recibirá el pago desde el 16 de marzo. En este grupo se encuentran quienes reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores cuyos empleadores realizan compensación en el IPS o trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cómo saber si recibo el ex Bono Marzo?