Anuncian la primera subasta aduanera del 2026: Lotes incluyen desde PS5 hasta iPad, vinos y artículos para el hogar

Quienes quieran participar deben registrarse con su Clave Única y luego seleccionar los lotes de interés y pagar una garantía.

El Servicio Nacional de Aduanas anunció las fechas de la primera subasta aduanera del 2026.

El proceso será entre el martes 14 y el jueves 16 de abril y habrá más de 400 lotes con diferentes productos, que van desde vehículos hasta vinos y artículos para el hogar.

La institución recalcó que el plazo para pagar las garantías que habilitan la participación en el remate vence este domingo 12 de abril a las 8:00 horas. Este es un requisito indispensable para poder hacer ofertas durante los días mencionados.

El subdirector administrativo de Aduanas, Christian Córdova, llamó a los interesados a “revisar con atención los lotes disponibles en el catálogo web y a realizar el pago de la garantía dentro del plazo, ya que este es el paso que permite participar activamente en las pujas”.

“Como en todas nuestras subastas, esta es una muy buena oportunidad para emprendedores y emprendedoras que buscan abastecerse o iniciar nuevos negocios a precios competitivos”, agregó.

Cómo participar en la subasta aduanera

Quienes quieran participar deben registrarse con su Clave Única y luego seleccionar los lotes de interés y pagar una garantía equivalente al 20% del valor mínimo de cada uno.

Solamente las personas que completen ese paso dentro del plazo tendrán acceso al sistema de pujas durante el remate.

Aduanas recordó que las subastas electrónicas “permiten recaudar recursos para el Estado y, al mismo tiempo, gestionar de manera eficiente las mercancías en custodia, contribuyendo al comercio lícito y al funcionamiento de la cadena logística del país”.