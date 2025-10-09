Anuncian nueva subasta aduanera con oportunidades a partir de los $5.000: ¿Cuándo es y cómo participar?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
En esta subasta, la quinta del año, se ofrecerán desde vasos hasta cuatrimotos. Revisa los detalles.
Dentro de pocos días se realizará la quinta Subasta Aduanera del año, en la que se ofrecerán desde artículos para el hogar con precios iniciales de $5.000 hasta vehículos como cuatrimotos.
La aduana gestora es la Aduana Metropolitana, pero también hay lotes de las Aduanas de Arica, Iquique, Valparaíso, San Antonio, de Talcahuano, Osorno y de Coyhaique.
Estos remates permiten recaudar recursos para las arcas fiscales, contribuir a proyectos públicos y despejar almacenes donde permanecen mercancías retenidas por contrabando o abandono tras ser fiscalizadas.
El Director de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, destacó que esta subasta “presenta una oferta diversificada y atractiva, con énfasis en productos que pueden ser de interés para emprendimientos y renovación del hogar”.
