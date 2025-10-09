Servicios aduanas

Anuncian nueva subasta aduanera con oportunidades a partir de los $5.000: ¿Cuándo es y cómo participar?

Por CNN Chile

09.10.2025 / 11:41

{alt}

En esta subasta, la quinta del año, se ofrecerán desde vasos hasta cuatrimotos. Revisa los detalles.

Dentro de pocos días se realizará la quinta Subasta Aduanera del año, en la que se ofrecerán desde artículos para el hogar con precios iniciales de $5.000 hasta vehículos como cuatrimotos.

La aduana gestora es la Aduana Metropolitana, pero también hay lotes de las Aduanas de Arica, Iquique, Valparaíso, San Antonio, de Talcahuano, Osorno y de Coyhaique.

Estos remates permiten recaudar recursos para las arcas fiscales, contribuir a proyectos públicos y despejar almacenes donde permanecen mercancías retenidas por contrabando o abandono tras ser fiscalizadas.

El Director de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, destacó que esta subasta “presenta una oferta diversificada y atractiva, con énfasis en productos que pueden ser de interés para emprendimientos y renovación del hogar”.

¿Cuándo es la subasta aduanera?

  • La subasta se realizará entre el 14 y 16 de octubre, con horarios escalonados de cierre desde las 08:00 del primer día hasta las 16:00 del último día.
  • El plazo para depositar las garantías que habilitan a participar en las pujas ya está activo y termina el domingo 12 de octubre a las 08:00 horas.
  • Los interesados deben inscribirse con Clave Única en www.subastaaduanera.cl y abonar el 20% del valor mínimo de cada lote seleccionado antes del domingo 12 de octubre a las 08:00 horas.

¿Dónde se pueden revisar los productos que serán subastados?

  • El catálogo de productos está disponible en www.subastaaduanera.cl y presenta 489 lotes.
  • Los productos más accesibles incluyen vasos de vidrio desde $5.000 con garantía de solo $1.000, destacando también prendas de vestir desde $8.000 y artículos de casa grandes por $13.000.

