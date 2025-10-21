Anuncian fechas del Black Friday 2025: ¿Qué marcas participarán?
Por CNN Chile
21.10.2025 / 13:39
El evento contará con gran variedad de rubros, desde tecnologías, vestuario, cosmética, mascotas y más.
Quedan un par de semanas para una nueva edición de Black Friday, el evento de ventas online que ofrece distintas promociones y descuentos.
Al igual que en años anteriores, Wide Latam -organizadora del evento- anunció que contará con una variedad de marcas para todas las necesidades de los consumidores y consumidoras.
“Para esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la expansión y fortalecimiento del comercio electrónico, y por lo mismo queremos convocar a todas las marcas, haciendo un llamado especial a pymes, emprendedores y a aquellos que nunca han participado, para que se atrevan a ser parte de este catálogo online que les permitirá aumentar sus ventas y especialmente, su presencia en la web”, señalaron desde Wide Latam.
¿Cuándo es el Black Friday 2025?
El evento se realizará a partir de las 00:00 horas del próximo viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del lunes 1 de diciembre.
¿Qué marcas participarán en el Black Friday 2025?
Las marcas participantes abarcan gran cantidad de rubros, como viajes y turismo, vestuario y calzado, moda y accesorios, salud y belleza, hogar y decoración, infantil y juguetería, mascotas, alimentos y bebidas, deportes y outdoor, música y audio, entre otras.
Revisa algunas a continuación:
- Azaleia
- Columbia
- Lenovo
- Nespresso
- Asus
- Laika
- Adidas
- Nike
- Puma
- Fensa
- Euro Inmobiliaria
- Cocha
- Asics
- Casa Royal
- Easy
- Librería Antártica
- Pandora
- Petvet
- Tienda Valdivieso
- My Cocos
- Booking
- Samsung
- CAT
- Energy Club
- Santa Isabel
- Flixbus
- Fumetas Store
- Lhotse
- Emma
- JetSmart
- Open English