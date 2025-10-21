Anuncian fechas del Black Friday 2025: ¿Qué marcas participarán?

El evento contará con gran variedad de rubros, desde tecnologías, vestuario, cosmética, mascotas y más.

Quedan un par de semanas para una nueva edición de Black Friday, el evento de ventas online que ofrece distintas promociones y descuentos.

Al igual que en años anteriores, Wide Latam -organizadora del evento- anunció que contará con una variedad de marcas para todas las necesidades de los consumidores y consumidoras.

“Para esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la expansión y fortalecimiento del comercio electrónico, y por lo mismo queremos convocar a todas las marcas, haciendo un llamado especial a pymes, emprendedores y a aquellos que nunca han participado, para que se atrevan a ser parte de este catálogo online que les permitirá aumentar sus ventas y especialmente, su presencia en la web”, señalaron desde Wide Latam.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El evento se realizará a partir de las 00:00 horas del próximo viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del lunes 1 de diciembre.

¿Qué marcas participarán en el Black Friday 2025?

Las marcas participantes abarcan gran cantidad de rubros, como viajes y turismo, vestuario y calzado, moda y accesorios, salud y belleza, hogar y decoración, infantil y juguetería, mascotas, alimentos y bebidas, deportes y outdoor, música y audio, entre otras.

Revisa algunas a continuación: