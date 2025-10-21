Servicios black friday

Anuncian fechas del Black Friday 2025: ¿Qué marcas participarán?

Por CNN Chile

21.10.2025 / 13:39

{alt}

El evento contará con gran variedad de rubros, desde tecnologías, vestuario, cosmética, mascotas y más.

Quedan un par de semanas para una nueva edición de Black Friday, el evento de ventas online que ofrece distintas promociones y descuentos.

Al igual que en años anteriores, Wide Latam -organizadora del evento- anunció que contará con una variedad de marcas para todas las necesidades de los consumidores y consumidoras.

“Para esta edición reafirmamos nuestro compromiso con la expansión y fortalecimiento del comercio electrónico, y por lo mismo queremos convocar a todas las marcas, haciendo un llamado especial a pymes, emprendedores y a aquellos que nunca han participado, para que se atrevan a ser parte de este catálogo online que les permitirá aumentar sus ventas y especialmente, su presencia en la web”, señalaron desde Wide Latam.

¿Cuándo es el Black Friday 2025?

El evento se realizará a partir de las 00:00 horas del próximo viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 del lunes 1 de diciembre.

¿Qué marcas participarán en el Black Friday 2025?

Las marcas participantes abarcan gran cantidad de rubros, como viajes y turismo, vestuario y calzado, moda y accesorios, salud y belleza, hogar y decoración, infantil y juguetería, mascotas, alimentos y bebidas, deportes y outdoor, música y audio, entre otras.

Revisa algunas a continuación:

  • Azaleia
  • Columbia
  • Lenovo
  • Nespresso
  • Asus
  • Laika
  • Adidas
  • Nike
  • Puma
  • Fensa
  • Euro Inmobiliaria
  • Cocha
  • Asics
  • Casa Royal
  • Easy
  • Librería Antártica
  • Pandora
  • Petvet
  • Tienda Valdivieso
  • My Cocos
  • Booking
  • Samsung
  • CAT
  • Energy Club
  • Santa Isabel
  • Flixbus
  • Fumetas Store
  • Lhotse
  • Emma
  • JetSmart
  • Open English

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Jeannette Jara exige claridad tras nuevo error tarifario que beneficia a eléctricas
Escasez de combustible en Bolivia: Las urgencias que deberá atender el nuevo presidente electo Rodrigo Paz
Anuncian fechas del Black Friday 2025: ¿Qué marcas participarán?
Chocolate chileno es reconocido en ranking de los mejores 100 chocolates del mundo de Tastle Atlas
“Chileno, te vamos a matar”: Jugadores de Argentina Sub 20 entonan cánticos ofensivos en el Aeropuerto de Santiago
La familia Kennedy tendrá su propia serie en Netflix y será protagonizada por Michael Fassbender