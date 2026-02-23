Alza del transporte público en Santiago: ¿Cuánto vale ahora el pasaje en horario punta?

El Panel de Expertos detalló que este aumento “responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público presentaron aumentos el 2025".

Este domingo comenzó a regir la nueva alza en el pasaje del transporte público en la Región Metropolitana, incluyendo buses Red, Metro de Santiago y Tren Nos.

Desde el Panel de Expertos señalaron que este aumento “responde a que las variables que inciden en los costos del Sistema de Transporte Público presentaron aumentos el 2025″.

“La inflación creció un 3,5% anual, el dólar promedio anual fue $952 y el costo de la mano de obra creció un 6,7% anual”, partieron detallando desde el organismo.

“A eso se suma el efecto del congelamiento que tuvo la tarifa entre 2019 y 2023, que generó un descalce acumulado de $270, provocando efectos de arrastre asociados a menos ingresos del Sistema”, agregaron.

Finalmente, el panel aseguró que esta alza en el transporte público capitalino es “esencial para mantener el equilibrio financiero del sistema, considerando el subsidio aprobado en la ley de presupuestos 2026”.

¿Cuál es el valor del pasaje en hora punta tras el alza?