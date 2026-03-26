Alza de combustibles: Tres municipios de la Región Metropolitana anuncian descuentos y ayudas para las familias

En medio del alza en las bencinas que comenzó a regir este jueves 26 de marzo, tres municipios de la Región Metropolitana anunciaron beneficios para apoyar a las familias. Revisa aquí los detalles.

En el marco del alza del precio de los combustibles, tres municipalidades de la Región Metropolitana anunciaron diversas medidas para ayudar a las familias.

Puente Alto

La Municipalidad de Puente Alto anunció que, presentando la Tarjeta Vecina Tu Puente, los vecinos podrán obtener descuentos los lunes y martes en estaciones Aramco adheridas:

$25 por litro en parafina

$15 por litro en diésel y bencina

Para acceder a este beneficio solo se debe mostrar la tarjeta (física o digital) junto al carnet de identidad. Si aún no la tienes, puedes inscribirte en www.tupuente.cl

o acercarte a las oficinas ubicadas en Av. José Manuel Irarrázabal #0185.

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Independencia

Desde la comuna de Independencia, el alcalde Agustín Iglesias informó que lanzarán el plan “Indepe Contigo”, donde se aumentará el presupuesto destinado a ayudas sociales.

“Las primeras cuatro medidas: doblar la entrega de gas; oficina municipal de apoyo en la renegociación de deudas comerciales; aumento en la entrega de canastas familiares; e incremento en el stock de remedios de la farmacia popular”, detalló.

Y agregó: “Haremos una revisión exhaustiva de todos los programas municipales para reorientar esfuerzos a ayudar y acompañar a los vecinos durante este invierno. Es nuestro compromiso”.

A partir de la fuerte alza de la bencina, que impactará en el costo de la vida a las familias de Independencia, lanzamos el plan #IndepeContigo: doblaremos el presupuesto en ayudas sociales. Las primeras cuatro medidas: doblar la entrega de gas; oficina municipal de apoyo en la… — Agustin Iglesias (@aiiglesiasm) March 26, 2026

La Florida

La Municipalidad de La Florida informó que, a través de la Tarjeta Vecino Vive La Florida, los vecinos podrán obtener descuentos todos los lunes y martes en estaciones Aramco adheridas. Además, el jefe comunal, Daniel Reyes, informó que activaron un fondo de emergencia comunal para evitar la suspensión o disminución de los servicios municipales.

Asimismo, en mayo entregarán más de 200 mil vales de gas de 15 kilos.