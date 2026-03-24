Alza de los combustibles: ¿Qué otros productos podrían subir de precio?

Si bien el anuncio del Gobierno reveló una significativa alza en el precio de los combustibles, el conflicto en Medio Oriente podría reflejar una subida en el valor de otros productos.

El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el aumento en el precio de los combustibles, con un alza de $370 en la gasolina de 93 y $580 en el diésel, ha provocado diversas reacciones a nivel ciudadano y político.

Asimismo, el conflicto en Medio Oriente ha elevado considerablemente el valor del crudo a nivel mundial, al punto de que el Mepco no puede sostener la fuerte alza del valor de los combustibles. Sin embargo, debido a esta situación, hay otros productos que también podrían subir de precio.

Bajo ese contexto, Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, comentó en 24 Horas que con el aumento de los combustibles, la inflación de abril podría llegar hasta un 1,6%.

En esa línea, aseguró que el precio de los alimentos podría sufrir un incremento: “Esto trae lo que se conoce como inflación de segunda vuelta; el transporte encarece la cadena logística, por lo tanto, también el precio de ciertos bienes como los alimentos“.

“Estas alzas empezarían a verse a partir del día jueves y gradualmente deberíamos tener aumentos en los precios, lo que se verá reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril”, agregó.

En cuanto a si el aumento de las bencinas a partir de este jueves será definitivo, Escobar aseveró que el panorama es incierto, ya que depende del conflicto en Medio Oriente.

Asimismo, aclaró que de concluir las tensiones en Irán, el valor de los combustibles debería bajar: “Así como el precio sube, deberíamos ver una caída. Quizás no con la misma velocidad, pero sí volviendo a parámetros normales”.