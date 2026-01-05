Alerta por verano: Estas son las señales de que te mordió una araña de rincón

Identificar los signos de alerta y actuar con rapidez puede marcar la diferencia en el tratamiento y la recuperación de la persona afectada.

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, también se incrementa la presencia de arañas de rincón en los hogares.

Este arácnido, uno de los más peligrosos en Chile, suele esconderse en lugares oscuros y poco ventilados, lo que eleva el riesgo de contacto durante los meses de calor.

Ante este escenario, los especialistas insisten en la importancia de la prevención, la limpieza de espacios cerrados y la vigilancia de posibles señales tras una mordedura.

Los síntomas pueden aparecer entre 12 y 24 horas tras la mordedura, ocurriendo hasta 48 horas después en algunos casos, por lo que la atención oportuna clave para evitar complicaciones.

¿Cuáles son los síntomas de una picadura de araña de rincón?

Fiebre alta

Anemia

Palpitaciones

Naúseas

Vómitos

Ictericia (coloración amarillenta de la piel, mucosas y ojos)

Hemoglobinuria (presencia de hemoglobina en la orina)

Hematuria (presencia de sangre en la orina)

Dolores musculares y articulares

¿Qué hay que hacer en caso de una mordedura de araña de rincón?