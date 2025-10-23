Aguinaldo de Navidad para pensionados: ¿Quiénes pueden recibirlo y cuánto dinero se pagará este 2025?

Este beneficio, que cada año entrega el Estado, busca aliviar los diversos gastos que implica la temporada. Revisa los detalles.

Termina octubre y muchos pensionados se empiezan a preparar para las compras de fin de año y con ello surge la duda respecto a cuándo se paga el aguinaldo de Navidad.

Este beneficio, que cada año entrega el Estado y para el cual no se postula (es automático), busca aliviar los diversos gastos que implica esta temporada.

El dinero entregado no se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Cuándo se paga el aguinaldo de Navidad 2025?

El aguinaldo de Navidad se paga en diciembre a las personas pensionadas al 30 de noviembre de 2025 , siempre que cumplan los requisitos.

La entrega de este aguinaldo se hace junto al pago de la pensión de diciembre; por lo tanto, las personas pensionadas no deben hacer ningún trámite adicional.

¿Cuánto dinero se dará este 2025 como aguinaldo de Navidad?

Este 2025, el monto del aguinaldo de Navidad alcanza los $29.055, incrementándose en $16.415 por cada carga familiar que el pensionado tenga acreditada al 30 de noviembre.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de Navidad 2025?

Al 30 de noviembre del 2025, la persona debe cumplir con alguna de las siguientes cualidades:

Recibir una pensión:

Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario ( de Vejez o de Invalidez).

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Ser una persona beneficiaria: